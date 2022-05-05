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Окупанти хочуть залишити мешканців Херсонської області без Facebook та Instagram

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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У Херсоні вже спостерігаються проблеми із зв’язком Новина оновлена 05 травня 2022, 04:01
У Херсоні вже спостерігаються проблеми із зв’язком

Окупанти намагаються ізолювати від зовнішнього світу мешканців Херсонщини

Росіяни та їхні колаборанти хочуть заборонити жителям тимчасово окупованої Херсонської області доступ до соцмереж Facebook та Instagram.

Як повідомляють росЗМІ, про це заявив т.зв. "заступник голови ВДА" Кирило Стремоусов.

За його словами, доступ до цих соцмереж буде найближчим часом заблокований разом з іншими групами, "одною своєю назвою дискредитуючими регіон".

Крім того, він назвав їх "екстремістськими", а діяльність "спрямованої на дестабілізацію ситуації" в області.

Водночас місцевий телеграм-канал "Ху**ий Херсон", про який швидше за все і говорив Стремоусов, повідомив, що останніми днями в області спостерігаються серйозні проблеми зі зв’язком. Через це багато жителів міста збирались біля тих місць, де зв’язок ще залишався.

У Держспецзв’язку повідомляли, що причиною цього став обрив оптоволоконних магістральних ліній та відключення електрики на обладнанні операторів. Проблеми виникли одночасно у всіх операторів як зв’язку, так і інтернету.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович, що росіяни відмовилися від ідеї з проведенням псевдореферендуму щодо приєднання до Росії на території Херсонської області. Він переконаний, що тепер думку херсонців окупанти не питатимуть.

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#Херсонська область #Херсон
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