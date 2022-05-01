Окупанти залишили мільйон українців без зв’язку: як залишатися в курсі подій

Загарбники також запустили на окупованих землях черговий фейк

На Херсонщині окупація росіян розширилася не лише на органи місцевої та державної влади — вони обрубали в регіоні український зв’язок. Таке саме сталося і на території Запорізької області в окупованих районах. На цих територіях до війни проживало понад мільйон українських громадян.

Як повідомили у Держспецзв’язку, проблеми у мешканців територій почалися з інтернетом та мобільним зв’язком на день раніше, а потім послуги остаточно було відключено.

Причина втрати зв’язку – обрив оптоволоконних магістральних ліній та відключення електрики на обладнанні операторів. Проблеми виникли одночасно в усіх операторів як зв’язку, і інтернету. У відомстві зазначили, що це чергова спроба обмежити українцям на окупованих територій доступ до інформації про хід війни та поширити пропаганду як єдине джерело даних.

На цьому окупанти не зупинилися – вони почали розповсюджувати фейки про те, що зв’язок відключила українська влада. У Держспецзв’язку це спростовують. Вони вважають, що відключення українців від національних операторів зв’язку, як і запровадження "рубльової зони" та податків окупантам робляться для створення "видимості квазіутворення" для росіян.

Як залишатися на зв’язку з Україною

Навіть у разі відключення ТБ, інтернету та мобільного зв’язку дізнаватися про українські новини можна. На допомогу прийде радіо. Старі приймачі можуть упіймати передачу на середніх хвилях: 1278, 1404, 873, 657 кГц.

Також українські канали розкодовані за супутником:

▪️ супутник: Hotbird 13;

▪️ частота: 11219 МГц;

▪️ поляризація: H (горизонтальна);

▪️ символьна швидкість: 29 900;

▪️ корекція помилок: FEC 3/5.

Раніше "Телеграф" писав, що, крім того, що населення на окупованих територіях "кошмарять", наприклад, обстрілюють житлові будинки у Василівці або виселяють село на Херсонщині, вони ще дивно висловлюються про майбутнє цих територій. Варіант, що Україні вдасться їх звільнити вони не розглядають і варіанти припускають різні.