Оккупанты оставили миллион украинцев без связи: как оставаться в курсе событий

Захватчики также запустили на оккупированных землях очередной фейк

В Херсонской области оккупацию россиян расширилась не только на органы местной и государственной власти — они обрубили в регионе украинскую связь. Такое же произошло и на территории Запорожской области в оккупированных районах. На этих территориях до войны проживали более миллиона украинских граждан.

Как сообщили в Госспецсвязи, проблемы у жителей территорий начались с интернетом и мобильной связью днем ранее, а потом услуги окончательно были отключены.

Причина потери связи — обрыв оптоволоконных магистральных линий и отключение электричества на оборудовании операторов. Проблемы возникли одновременно у всех операторов как связи, так и интернета. В ведомстве отметили, что это очередная попытка ограничить украинцам на оккупированных территорий к информации о ходе войны и распространить пропаганду как единственный источник данных.

На этом оккупанты не остановились — они начали распространять фейки о том, что связь отключила украинская власть. В Госспецсвязи это опровергают. Они считают, что отключение украинцев от национальных операторов связи, равно как и введение "рублевой зоны" и налогов оккупантам делаются для создания "видимости квазиобразования" для россиян.

Как оставаться на связи с Украиной

Даже в случае отключения ТВ, интернета и мобильной связи узнавать украинские новости можно. На помощь придет радио. Старые приемники могут поймать передачу на средних волнах: 1278, 1404, 873, 657 кГц.

Также украинские каналы раскодированы по спутнику:

▪️ спутник: Hotbird 13;

▪️ частота: 11 219 МГц;

▪️ поляризация: H (горизонтальная);

▪️ символьная скорость: 29 900;

▪️ коррекция ошибок: FEC 3/5.

Ранее "Телеграф" писал, что кроме того, что население на оккупированных территориях "кошмарят", например обстреливают жилые дома в Васильевке или выселяют село на Херсонщине, они еще странно высказываются о будущем этих территорий. Вариант, что Украине удастся их освободить они не рассматривают, и варианты предполагают разные.