Оккупанты сделали странное заявление насчет будущего Херсонщины

Стремоусова назначили оккупационным режимом заместителем председателя "военно-гражданской администрации региона" в Херсонской области

Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что проведение так называемых "референдумов" на оккупированной территории не планируется, но возвращения Херсонской области Украине не рассматривается.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

В комментарии пропагандистскому изданию он назвал сообщение о планируемом референдуме "фейками" и заявил, что сейчас главная задача – восстановление экономики региона.

Публикация росСМИ

Кроме того, в сети начала распространяться информация, что Херсонскую область могут включить в состав Южного федерального округа россии и соответствующее решение уже якобы поддержано кровавым диктатором рф владимиром путиным. Первым признаком реализации этого считают замену флагов на здании Херсонского горсовета. Согласно информации источников в Минобороны, в планах россии есть и дальнейшее наступление из Херсона в направлении города Одесса.

В то же время, стоит отметить, что кремль систематически выступает со лживыми заявлениями о том, что оккупация Украины в его планы не входит.

Публикация по планам россии на Херсонщину в соцсети

Также известно, что представители оккупационных властей, временно захвативших часть украинского Херсона, заявили, что с 1 мая весь регион будет переведен в так называемую "рублевую зону". Коллаборанты заявили, что "переходный период будет длиться примерно 4 месяца". Именно в течение этого срока будут принимать и рубли, и гривны, а потом якобы "полный переход на рубль".

Соответствующую информацию в четверг, 28 апреля, обнародовали в росСМИ, ссылающиеся на самопровозглашенного "замглавы" военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Стоит отметить, что в последние числа марта депутатом Херсонского областного совета Сергеем Хланем была объявлена информация о том, что у города Геническ Херсонской области кафиры начали выплаты пенсий пожилым гражданам в рублях. Кроме того, по его словам, оккупационные власти, скорее всего, будут заставлять горожан принимать рубли в магазинах и выплачивать ими зарплату представителям "новой администрации".

Местные жители также подтверждали намерение коллаборантов по введению в области российской валюты и даже обещали жителям Геническа "помощь" в размере 10 тысяч рублей. Деньги также предлагали пенсионерам и бюджетникам, но потребовали показать определенные документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справку или договор, подтверждающий работу в бюджетной сфере.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская сторона выдвинула представителям российских властей ультиматум, что мирным переговорам придет конец, если кафиры проведут в Херсонской области так называемый "референдум".