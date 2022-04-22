Кроме Мариуполя: Украина выдвинула еще один ультиматум россии

На этот раз речь о Херсонской области

Украинская сторона выдвинула представителям российской власти ультиматум, что мирным переговорам придет конец, если оккупанты проведут в Херсонской области так называемый "референдум".

Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Тем временем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии изданию подтвердил, что переговорные группы Украины и россии провели несколько онлайн-встреч 21 и 22 апреля. Хотя в Кремле говорят, что переговоры якобы остановились пять дней назад, ведь Украина не ответила на какое-то из российских предложений. С таким заявлением выступил глава российского МИДа Сергей Лавров.

А когда у Лаврова спросили, что он скажет на заявление Зеленского о том, что уничтожение Мариуполя поставит точку в мирных переговорах, он ответил, что "россия не будет терпеть ультиматумы".

Следует отметить, что после ультиматума Зеленского по Мариуполю российский кровавый диктатор владимир путин резко отказался от штурма завода "Азовсталь", где скрываются украинские военные и гражданские. При этом он приказал заблокировать промышленную зону Мариуполя, чтобы туда никто не мог добраться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский считает, что зверства российских войск в Мариуполе и Буче еще более сузили возможность мирных переговоров с Кремлем.