Окупанти зробили дивну заяву щодо майбутнього Херсонщини

Стремоусова призначили окупаційним режимом заступником голови "військово-цивільної адміністрації регіону" на Херсонщині

Херсонський колаборант Кирило Стремоусов заявив, що проведення так званих "референдумів" на окупованій території не планується, але "повернення Херсонської області Україні не буде".

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У коментарі пропагандистському виданню він назвав повідомлення про запланований референдум "фейками" та заявив, що зараз головне завдання – відновлення економіки регіону.

Публікація росЗМІ

Окрім того, в мережі почала ширитись інформація, що Херсонську область можуть включити до складу Південного федерального округу росії і відповідне рішення вже нібито підтримане кривавим диктатором рф володимиром путіним. Першою ознакою реалізації цього вважають заміну прапорів на будівлі Херсонської міськради. Згідно з інформацією джерел у Міноборони, у планах росії є подальший наступ із Херсона у напрямку міста Одеса.

Водночас варто відзначити, що кремль систематично виступає із брехливими заявами про те, що окупація України в його плани не входить.

Публікація щодо планів росії на Херсонщину в соцмережі

Також відомо, що представники окупаційної влади, які тимчасово захопили частину українського Херсона, заявили, що з 1 травня весь регіон буде переведено у так звану "рубльову зону". Колаборанти заявили, що "перехідний період триватиме приблизно 4 місяці". Саме упродовж цього терміну, прийматимуть і рублі, і гривні, а потім нібито "повний перехід на рубль".

Відповідну інформацію у четвер, 28 квітня, оприлюднили у росЗМІ, які посилаються на самопроголошеного "заступника голови" військово-цивільної адміністрації Херсонської області Кирила Стремоусова.

Варто відзначити, що в останні числа березня депутатом Херсонської обласної ради Сергієм Хланєм було оголошено інформацію про те, що у міста Генічеськ Херсонської області окупанти почали виплати пенсій літнім громадянам у рублях. Окрім того, за його словами, окупаційна влада, скоріше за все, примушуватиме містян приймати рублі у магазинах та виплачуватиме ними зарплатню представникам "нової адміністрації".

Тутешні жителі також підтверджували намір колаборантів щодо введення в області російської валюти та навіть обіцяли жителям Генічеська "допомогу" у розмірі 10 тисяч рублів. Гроші також пропонували пенсіонерам та бюджетникам, але вимагали показати певні документи: паспорт, пенсійне посвідчення, довідку чи договір, що підтверджує роботу у бюджетній сфері.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська сторона висунула представникам російської влади ультиматум, що мирним переговорам прийде кінець, якщо окупанти проведуть у Херсонській області так званий "референдум".