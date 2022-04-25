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Виселяють ціле село: окупанти вигадали нове знущання над людьми на Херсонщині

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Наслідки обстрілів Херсона Новина оновлена 25 квітня 2022, 20:32
Наслідки обстрілів Херсона

Українцям дали на виселення 3 дні

Російські окупанти на Херсонщині, де активізувалася підготовка до незаконного референдуму, продовжують свої знущання з місцевого населення — цього разу жителів смт Велика Олександрівка змушують терміново виселитися з будинків й покинути межі населеного пункту.

Про це у понеділок, 25 квітня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зазначається, що люди мають покинути власні домівки до 28 квітня, а в протилежному разі їм загрожує примусова евакуація.

"На тимчасово захопленій території Херсонської області, в селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність, у термін до 28 квітня, залишити населений пункт", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Золотій Балці на Херсонщині, яку захопили окупанти, ворожа армія закрила селянам можливість в’їзду-виїзду до населеного пункту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що пропагандисти у своїх сюжетах намагалися показати "розквіт" Херсону після виходу з нього "нацистів", використавши для цього кадри російського міста Єйськ.

Теги:
#Україна #Росія #Херсонська область #Війна #Окупанти #Примусове виселення
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