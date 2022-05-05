Оккупанты хотят лишить жителей Херсонской области без Facebook и Instagram

Оккупанты стараются изолировать от внешнего мира жителей Херсонщины

Россияне и их коллаборанты хотят запретить жителям временно оккупированной Херсонской области доступ к соцсетям Facebook и Instagram.

Как сообщают росСМИ, об этом заявил т.н. "замглавы ВГА" Кирилл Стремоусов.

По его словам доступ к этим соцсетям будет в ближайшее время заблокирован вместе с другими группами, "одним своим названием дискредитирующими регион".

Кроме того, он назвал их "экстремистскими", а деятельность "направленной на дестабилизацию ситуации" в области.

Вместе с тем местный телеграм-канал "Ху**ый Херсон", о котором скорее всего и говорил Стремоусов, сообщил, что в последние дни в области наблюдаются серьезные проблемы со связью. Из-за этого многие жители города скапливались возле тех мест, где связь еще оставалась.

В Госпецсвязи сообщали, что причиной тому стал обрыв оптоволоконных магистральных линий и отключение электричества на оборудовании операторов. Проблемы возникли одновременно у всех операторов как связи, так и интернета.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович, что россияне отказались от идеи с проведением псевдореферендума о присоединении к россии на территории Херсонской области. Он убежден, что теперь мнение херсонцев оккупанты спрашивать уже не будут.