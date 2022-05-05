"Хочу, щоб мама воскресла": історія 8-річного Мишка з Маріуполя розчулила мережу

Все своє життя хлопчик живе у воєнний час

Волонтер Алла Мельничук розповіла зворушливу історію хлопчика Мишка з Маріуполя, який народився у 2014 році, на початку війни росії з Україною. А тепер, коли росія вже розпочала повномасштабне вторгнення до нашої країни, його життя затьмарилося черговою трагедією — Мишко втратив маму.

Піст про непросту долю хлопчика волонтер опублікувала у Фейсбуку.

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"Мишко. Маріуполь. Він народився 2014-го, коли почалася війна. У березні цього року померла його мама. Батько залишився з трьома дітьми", – пише Мельничук.

Мишко все життя живе у воєнний час

Волонтер розповіла, що одного разу хлопчика разом із сім’єю засипало у підвалі, де вони ховалися від постійних російських бомбардувань Маріуполя. На щастя, вижили. Адже його тато прихопив у підвал лопату, якою зміг викопати прохід у інше підземне укриття.

На запитання волонтера, що він мріє, Мишко відповів: "Щоб моя мама воскресла".

"А про що ще? Він подумав... і сказав: "А більше нічого не потрібно", — наводить волонтер їхню розмову.

У мережі розповідь жінки про непросту долю маленького хлопчика справила сильне враження і зворушила користувачів буквально до сліз. Вони написали йому багато слів підтримки та запропонували свою допомогу.

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