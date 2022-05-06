Чи наважиться путін оголосити Україні війну 9 травня і чи завдасть ядерного удару? Прогноз

Захід зрозумів, яка допомога Києву потрібна вже зараз

Україна вже понад 70 днів бореться з російськими загарбниками, які вторглися до нашої країни. Просування агресора на багатьох напрямках вдалося зупинити, але він не залишає спроб захопити ще більше української землі, включаючи весь Донбас.

При цьому сили у росії теж не безмежні, а до сакральної дати – 9 травня – путін вимагає перемог. Не виключено, що в цей день президент Росії може офіційно оголосити Україні війну, наслідком чого стане тотальна мобілізація росіян.

Про те, на що може піти путін, як виглядає середньостатистичний окупант, а також про епохальне для України рішення в першій частині інтерв’ю "Телеграфу" розповів речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайлом Макаруком, який зараз у лавах ЗСУ захищає нашу Батьківщину.

Спроба зібрати більше "гарматного м’яса" може вдарити по Кремлю

– Чи наважиться росія відкрито оголосити Україні війну?

- Не думаю. Якщо де-юре, їй доведеться тоді оголошувати повномасштабний воєнний стан та мобілізацію. А це – палиця з двома кінцями. Буде дофіга "гарматного м’яса", якого не вистачає путіну. Це один кінець палиці. А другий – якість цього "м’яса" та наслідки. Російська влада і так зібрала все, що було більш-менш боєздатним, кинувши його проти України. А якщо просто гребти будь-кого, отримають Червону армію зразка 1941 року – "ми сміливо в бій підемо і всі як один помремо". З "Мосінками" (трьохлінійка, гвинтівка Мосіна 7,62-мм зразка 1891 року) та іншим мотлохом. Без відповідної бронетехніки. З ненавченим та демотивованим особовим складом.

Одна річ – навчити бійця, дати йому нормальне екіпірування, озброєння. Після чого послати у бій. І зовсім інше — дати "палку" аби кому в руки й сказати "йди — воюй".

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Оголошення загальної мобілізації в росії наблизить кінець російського рейху Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфа" про те, чому Україні вигідне оголошення загальної мобілізації в Росії:

– Адже є ще економічний аспект…

– Безперечно! Будь-яка війна – це тіло від плоті, кров від крові – від економіки. Під санкціями, при масовому виході з Росії іноземних компаній, при вже частковому і майбутньому нафтовому і газовому ембарго — не думаю, що росія фінансово потягне такий процес як масова мобілізація та офіційна війна. Адже неофіційно вона і так йде. І явно не за планом Росії — затягуючись, затягуючи зашморг на її шиї.

- Що можна сказати про внутрішньополітичну складову у разі всеросійської мобілізації, яку поки що в Кремлі заперечують (як заперечували, втім, і намір вторгатися в Україну)?

- Це теж стримуючий фактор. Одна справа – призвати із Зажопінська якогось ваньку-алкоголіка, який за пропоновані гроші та можливість помародерити готовий вбивати будь-кого. А інше – призвати хіпсетрів, бізнесменів, студентів із Москви чи Пітера, які й так незадоволені владою. Або діток тих, хто при владі, які точно не захочуть позбавлятися свого спокійного життя, їзди на "Бентлі" та поїдання лобстерів. А якщо цих діток почнуть "відмазувати" (а так і буде), це обурить інші маси. І до влади виникатиме дедалі більше запитань. І невдоволення зростатиме.

Типовий портрет окупанта — зброд з околиць в обносках

– Якщо описати типовий портрет тих, кого росія вже кинула проти України – це…?

– Ну, якщо не брати до уваги професійних військових, яких тут "утилізували" у неймовірній кількості, – це біднота, голота з російських околиць. Мінімум – із великих міст. Типовий портрет окупанта – мешканець села без газу, з туалетом на вулиці та статком нижчим за середній. 100 доларів це "гарматне м’ясо" бачить як найкрутіший подарунок за все життя. Ці "воїни" ходять в обносках, намагаються винести все, що бачать, не розуміючи як доставити намародорене до своєї халупи. Куди далеко не факт, що повернуться. Тому що "утихомирюємо" ми цей зброд пачками.

У багатьох росіян, які потрапили до нас у полон, шок через те, що в українських селах є ліхтарі, асфальт на дорогах, пошта, магазини, подекуди – лікарня. Для них ми – на іншому цивілізаційному рівні. І в плані статку, і в моральному плані. Якщо ми тут Homo sapiens (людина розумна — Ред.), то вони членистоногі, що застрягли на якомусь своєму етапі еволюції.

- Що можна зараз сказати про екіпірування вояк агресора?

- Зараз найкрутіше екіпірування елітних частин збройних сил Росії є те, що вони змогли вкрасти, намародерити у ЗСУ. Наше військове взуття вважається еталоном для російського суперспецназівця. А те, що ми бачимо з так званих "трофеїв", із захопленого нами або кинутого орками обмундирування — це просто лайно. Як за якістю, так і за задумом. Всі їх розпіарені системи типу "Ратник" (російське бойове екіпірування військовослужбовця, що анонсувалось як "комплект солдата майбутнього" – прим. ред.), схоже, так і не дійшли до армії. Як і багато іншого. Спрямовані на це гроші (якщо їх спрямовували), мабуть, були просто "розпиляні". У результаті "друга армія світу" воює у шоломах 60-х років минулого століття, які в умовах сучасного бою не те що не оберігають, але ще більше вбивають — адже їхні уламки потрапляють у мозок, різко знижуючи шанси на виживання.

А кевлар (в оригіналі – високоміцний матеріал) у окупантів, якщо й трапляється, то такий цікавий, що ногою продавлюється.

Про ядерний удар і епохальне рішення Заходу

– Чи наважиться путін на тактичний ядерний удар по Україні?

– Нещодавно у центральному китайському науковому віснику вийшла дуже цікава аналітична стаття. У ній розповідається про нові розробки КНР у сфері атомної зброї. Коли невеликим ядерним зарядом, можна пробивати глибинні бункери. Скальпельно вирізати цілі. І наголошувалося, що подібні технології є не лише у Китаї. Думаю, цим "бункерному дідові" передали привіт. Мовляв, така зброя може бути не лише у нас, а й у тих самих американців, британців, французів. І вони, у разі чого, пульнуть так, що ніякий бункер тебе не врятує.

Також слід розуміти, що запуск ядерної зброї – це не команда однієї людини. Це високотехнологічний процес. Чи може статися збій? Цілком імовірно…

Ще один момент. І голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, і керівник Пентагону Ллойд Остін, і британський прем’єр Борис Джонсон уже висловилися у стилі "вистачить нас лякати ядерною палицею – у нас є чим відповісти".

Ядерна зброя – це той фактор, коли Захід уже не зможе фізично не втрутитися. Оскільки використання цієї зброї Росією розв’яже руки Північній Кореї та Ірану. І США, Великобританії, ЄС доведеться максимально жорстко реагувати на подібне путінське божевілля. А саме вступом у війну — і ударами по Росії, можливо, не ядерними, але тактичними зарядами.

– Чим світ ще може допомогти Україні, бачачи, що Росія не має наміру зупинятися?

- Виграти час... Зараз поясню. У Рамштайні 26 квітня було ухвалено епохальне рішення.

Там чітко розподіли, хто і як допомагатиме Україні. У вас немає виробничих можливостей, ви не можете допомогти зброєю? Дайте гроші — все, що треба, закупить інша країна. Вже визначені країни, які допомагатимуть нам зброєю (передусім це США, Великобританія, Польща, Норвегія, можливо, більш активно, ніж раніше, — Франція, нарешті, почала підключатися Німеччина). Хто допомагатиме гуманітаркою (продукти, медикаменти тощо). Хто – паливом, хто – технологіями, хто – цивільними авто. Хто (так чи інакше) – економічно, у міру своїх можливостей. Хто амуніцією.

Є ті, хто бореться за нас дипломатично, на всіх напрямках. Є ті, хто переконує інші країни більш активно допомагати Україні та тиснути на Росію.

Олексій Резніков на зустрічі з міністрами оборони країн НАТО в Рамштайні

Є ті, хто допомагає логістично. Згадаймо добрим словом Туреччину, яка закрила Чорне море для військових кораблів. І це, повірте, дуже важлива допомога.

У нас багато союзників. Але ми маємо проблеми з часом. Саме про це говорив Міллі у Рамштайні. Про те, що Україні важливо якнайшвидше надавати допомогу. Тут і зараз. Адже, на відміну від росії, ми не маємо в нескінченних масштабах "гарматного м’яса" – орків. Ми маємо людей, яких ми поважаємо, яких треба берегти. А для цього їх потрібно класно екіпірувати, забезпечити всім необхідним, щоб ми рвали нечисть, яка прийшла на нашу землю.

Продовження інтерв’ю читайте у суботу, 7 травня.

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Але в результаті росії продовжила агресію. Антикризовий радник глави Офісу президента та член української переговорної делегації Михайло Подоляк пояснив, чому останнім часом процес переговорів із представниками росії зупинився.