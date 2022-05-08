Зеленський на саміті G7 озвучив кінцеву мету України у війні з росією

Українська влада хоче забезпечити повне виведення військ рф з усієї території України, а також мати здатність захистити країну в майбутньому.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті G7, який проходить в онлайн-форматі, повідомляє сайт Білого дому.

"Кінцевою метою України є забезпечення повного виведення російських військ та техніки з усієї території України та забезпечення здатності захистити себе в майбутньому", — заявив Зеленський.

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