Зеленський на саміті G7 озвучив кінцеву мету України у війні з росією
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 167
Українська влада хоче забезпечити повне виведення військ рф з усієї території України, а також мати здатність захистити країну в майбутньому.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті G7, який проходить в онлайн-форматі, повідомляє сайт Білого дому.
"Кінцевою метою України є забезпечення повного виведення російських військ та техніки з усієї території України та забезпечення здатності захистити себе в майбутньому", — заявив Зеленський.
Новина доповнюється…