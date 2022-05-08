Олена Зеленська вперше з початку війни з’явилася на публіці: як вона виглядає зараз (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 199
Дружина президента має чудовий вигляд, попри втому
У неділю, 8 травня, перша леді України Олена Зеленська вперше за довгий час вийшла у світ. Дружина президента України Володимира Зеленського зустрілася із дружиною президента США Джилл Байден.
Офіційний аккаунт Державного Департаменту США у Twitter опублікував кадри із зустрічі Байден із Зеленською.
Примітно, що зустріч із першою леді США стала для Олени першим публічним заходом від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Зеленська не виходила на публіку з 24 лютого, а її місце перебування зі зрозумілих причин не розголошувалося.
Олена зустріла Джилл в Ужгороді, при цьому жінки тепло обійнялися. Додамо, що Олена, попри постійний стрес, страх за дітей та чоловіка, має чудовий вигляд.
Байден і Зеленська відвідали одну з ужгородських шкіл, де зараз перебувають вимушені переселенці.
Додамо, що 7 травня Зеленська вперше за довгий час опублікувала в Instagram свої фотографії. Українка за допомогою відеозв’язку поспілкувалася із першими леді інших країн.
Зазначимо, Володимир Зеленський через міркування безпеки став рідше спілкуватися зі своєю сім’єю, яка стала "ціллю №2" росіян після верховного головнокомандувача.
"Так, ми розуміємо й отримуємо ту чи іншу інформацію щодо небезпечності цієї ситуації, але це моя сім'я це слабке місце моє і тому вони мають окремі заходи безпеки через війну і через усю цю ситуацію", — цитує Зеленського Уніан.
Додамо, що останнє спільне фото із чоловіком Олена опублікувала ще до повномасштабної війни, на День єднання (16 лютого).
Нагадаємо, 8 травня Україну відвідав ще один високопоставлений гість.
Раніше повідомлялося, що до Києва повертаються посли країн Заходу.