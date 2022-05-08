Олена Зеленська вперше з початку війни з’явилася на публіці: як вона виглядає зараз (фото, відео)

Дружина президента має чудовий вигляд, попри втому

У неділю, 8 травня, перша леді України Олена Зеленська вперше за довгий час вийшла у світ. Дружина президента України Володимира Зеленського зустрілася із дружиною президента США Джилл Байден.

Офіційний аккаунт Державного Департаменту США у Twitter опублікував кадри із зустрічі Байден із Зеленською.

Примітно, що зустріч із першою леді США стала для Олени першим публічним заходом від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Зеленська не виходила на публіку з 24 лютого, а її місце перебування зі зрозумілих причин не розголошувалося.

Олена зустріла Джилл в Ужгороді, при цьому жінки тепло обійнялися. Додамо, що Олена, попри постійний стрес, страх за дітей та чоловіка, має чудовий вигляд.

Джилл Байден обіймає Олену Зеленську

Джилл Байден подарувала Олені Зеленській букет квітів

Байден і Зеленська відвідали одну з ужгородських шкіл, де зараз перебувають вимушені переселенці.

Байден та Зеленська в ужгородській школі

Додамо, що 7 травня Зеленська вперше за довгий час опублікувала в Instagram свої фотографії. Українка за допомогою відеозв’язку поспілкувалася із першими леді інших країн.

Олена Зеленська опублікувала свої перші фото з початку повномасштабної війни

Зазначимо, Володимир Зеленський через міркування безпеки став рідше спілкуватися зі своєю сім’єю, яка стала "ціллю №2" росіян після верховного головнокомандувача.

"Так, ми розуміємо й отримуємо ту чи іншу інформацію щодо небезпечності цієї ситуації, але це моя сім'я це слабке місце моє і тому вони мають окремі заходи безпеки через війну і через усю цю ситуацію", — цитує Зеленського Уніан.

Додамо, що останнє спільне фото із чоловіком Олена опублікувала ще до повномасштабної війни, на День єднання (16 лютого).

Нагадаємо, 8 травня Україну відвідав ще один високопоставлений гість.

Раніше повідомлялося, що до Києва повертаються посли країн Заходу.