Зеленский на саммите G7 озвучил конечную цель Украины в войне с россией

Украинские власти хотят обеспечить полный вывод войск рф со всей территории Украины, а также иметь способность защитить страну в будущем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7, который проходит в онлайн-формате, передает сайт Белого дома.

"Конечной целью Украины является обеспечение полного вывода российских войск и техники со всей территории Украины и обеспечение способности защитить себя в будущем", — заявил Зеленский.

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