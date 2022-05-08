Укр

Зеленский на саммите G7 озвучил конечную цель Украины в войне с россией

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Владимир Зеленский Новость обновлена 08 мая 2022, 19:38
Владимир Зеленский

Украинские власти хотят обеспечить полный вывод войск рф со всей территории Украины, а также иметь способность защитить страну в будущем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7, который проходит в онлайн-формате, передает сайт Белого дома.

"Конечной целью Украины является обеспечение полного вывода российских войск и техники со всей территории Украины и обеспечение способности защитить себя в будущем", — заявил Зеленский.

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