Укр

Война – день 74: оккупанты не имеют успехов на фронтах и в отместку обстреливают мирные города

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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С приближением сакральной для рф даты 9 мая россияне 4усиливают ракетные обстрелы Украины Новость обновлена 08 мая 2022, 01:04
С приближением сакральной для рф даты 9 мая россияне 4усиливают ракетные обстрелы Украины

Оперативно о главном за 8 мая

Украина отражает российское вторжение 74-й день. Украинские воины ведут тяжелые бои на юге и востоке страны, не просто сдерживая натиск россиян, но и на некоторых направлениях отвоевывая оккупированные населенные пункты. В ответ российские оккупационные войска взрывают мосты, продолжают обстреливать ракетами и бомбить украинские города, убивая и раня мирных жителей, детей.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 8 мая. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Сообщают о взрывах в Одессе и Николаеве. По Одессе, предварительно, в городе работает ПВО. Других подробностей пока нет.

Между тем в российском Белгороде также слышны взрывы и работает ПВО. По кому — непонятно.

00:00 За субботу, 7 мая, на Донецком и Луганском направлениях украинские воины отбили 9 атак россиян, уничтожили:

  • 19 танков;
  • 20 единиц боевой бронированной техники;
  • 4 специальных бронированных автомобиля;
  • 1 единицу специальной инженерной техники;
  • 6 автомобилей врага.

Подразделения ПВО в небе украинского Донбасса сбили:

  • один вражеский ударный вертолет Ми-28Н;
  • 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Напомним, что о ситуации в стране за 5 мая можно прочитать в новости: "Война — день 71: россияне бьют ракетами по городам Украины, а "режиму путина" прочат плохой и быстрый конец".

Информация о событиях в Украине за 6 мая доступна в трансляции: "Война – день 72: ВСУ ведут контрнаступательные действия, из Мариуполя вывезли 500 гражданских".

Ознакомиться с новостями за 7 мая можно в материале: "Война – день 73: россияне готовятся к 9 мая, а мир предупреждает путина о последствиях".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Донбасс #Бои #Обстрелы
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Война – день 74: оккупанты не имеют успехов на фронтах и в отместку обстреливают мирные города