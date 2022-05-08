Наглости хватило: путин поздравил Украину с днем победы

Глава россии на третий месяц войны против Украины продолжает что-то говорить о борьбе с нацизмом

Кровавый диктатор владимир путин накануне сакрального для кремля праздника 9 мая отправил в Украину поздравительное послание, в котором высказался о необходимости недопущения возрождения нацизма.

Соответствующая информация была опубликована на сайте президента рф 8 мая.

путин в рамках обращения рассказал, как был сокрушен нацизм в прошлом, и сейчас общий долг, — не дать ему возрозиться и передавать следующим поколениям "правду" о войне и традиции "братской дружбы".

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Для главарей боевиков "днр" и "лнр" российский глава добавил, что сегодня они якобы как и их предки занимаются "освобождением" земли от "нацистской скверны".

Такие телеграммы, помимо Украины и оккупированного Донбасса, отправили в Грузию, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армению, Киргизию, Узбекистан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазию, Южную Осетию.

Стоит заметить, что украинцы резко негативно отреагировали на такие "поздравления" от лидера страны-агрессора, которая уже третий месяц уничтожает украинские мирные города.

"Пусть лучше он застрелится в Кремле на 9 мая — пользы будет больше", "Его поздравительные ночные открытки сегодня по всему Николаеву валяются", "По ходу опять обожрался каких-то анаболиков, совсем кон**ное", "Пришлите ему в ответ конверт с маркой известной", — пишут среди прочего в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие подлые планы может вынашивать россия против Украины к 9 мая.