Укр

россия собирается официально объявить войну Украине: Шмыгаль назвал дату

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Денис Шмыгаль Новость обновлена 06 мая 2022, 14:05
Денис Шмыгаль

Окончательное решение должен принять кровавый глава кремля

российская федерация 9 мая планирует официально объявить войну Украине.

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Об этом в пятницу, 6 мая, на очередном брифинге по результатам визита в соседнюю Польшу заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"По данным партнерских спецслужб, россия намерена 9 мая объявить полноценную войну. Такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве. Случится ли это — будем смотреть", — сообщил украинский чиновник.

Кроме того, глава украинского правительства подчеркнул, что стопроцентной информации, действительно ли кровавый российский президент официально объявит войну Украине, пока нет.

Следует напомнить, что полномасштабное вторжение российской федерации в Украину длится уже 72-й день подряд. Захватническая армия продолжает разрушать украинские земли крылатыми ракетами и авиабомбами, убивать мирных украинцев и разрушать инфраструктуру.

Тем временем украинские защитники крепко стоят на обороне Родины, и уже успели перейти в контрнаступление по двум очень важным для нашего государства направлениям.

Теги:
#Война #Владимир Путин #9 мая #Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
Украина
россия собирается официально объявить войну Украине: Шмыгаль назвал дату
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