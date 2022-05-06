Война – день 72: Украина перешла в контрнаступление на Херсонщине и Харьковщине – "спецоперация" путина скоро захлебнется

Оперативно о главном за 6 мая

В Украине начался 72-й день противостояния российским захватчикам. Вражеская армия не оставляет попыток захватить украинские населенные пункты — за предыдущие сутки были атаки по двум новым направлениям, однако успеха у них не было. Кроме того, россияне штурмуют мариупольский завод "Азовсталь" — там идут кровопролитные бои. При этом украинские военные не собираются отступать ни на шаг, а наоборот по двум очень важным направлениям перешли в контрнаступление. В связи с этим военные эксперты прогнозируют, что "спецоперация" путина совсем скоро захлебнется. Тем временем Польша в очередной раз заявила о своей поддержке Украины, а президент Анджей Дуда сделал еще одно знаменательное заявление.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 6 мая. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

Напомним, что о ситуации в стране за 3 мая можно прочитать в новости: "Война — день 69: россияне давят на Востоке, а в Украину уже едет тяжелая артиллерия из США".

А о том, что происходило в Украине 4 мая, читайте в материале: "Война — день 70: россияне рвутся на "Азовсталь" и ударили ракетами по большим городам".

Информация о событиях в Украине за 5 мая доступна в трансляции: "Война — день 71: россияне бьют ракетами по городам Украины, а "режиму путина" прочат плохой и быстрый конец".