Война — день 71: россияне бьют ракетами по городам Украины, а "режиму путина" прочат плохой и быстрый конец

Оперативно о главном за 5 мая

В Украине начался 71-ый день борьбы с российскими оккупантами. Вражеская армия не останавливает свои попытки взять Мариуполь — сейчас идут тяжелые кровопролитные бои за завод "Азовсталь", на территорию которого удалось прорваться российским оккупантам. Параллельно со штурмом завода россияне атакуют крупные украинские города — за несколько часов до конца предыдущих суток взрывы были слышны в Черкассах, Запорожье и Днепре, а вторая волна раздалась в Николаеве, Одессе и Киевской области. Тем временем в Украину продолжает прибывать тяжелая артиллерия, обещанная США. А режиму путина прочат конец, который закончится хаосом, войной и разрухой для его страны.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 5 мая. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Из Мариуполя вывезли еще 344 мирных жителя, рассказал Зеленский.

Напомним, что данные о событиях в Украине за 2 мая доступна в трансляции: "Война — день 68: эвакуация из Мариуполя и попытки прорвать оборону ВСУ на Донбассе и под Херсоном".

О ситуации в стране за 3 мая можно прочитать в новости: "Война — день 69: россияне давят на Востоке, а в Украину уже едет тяжелая артиллерия из США".

А о том, что происходило в Украине 4 мая, читайте в материале: "Война — день 70: россияне рвутся на "Азовсталь" и ударили ракетами по большим городам".