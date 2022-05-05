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Война — день 71: россияне бьют ракетами по городам Украины, а "режиму путина" прочат плохой и быстрый конец

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Российские оккупанты продолжают бить ракетами по городам Украины Новость обновлена 05 мая 2022, 01:20
Российские оккупанты продолжают бить ракетами по городам Украины

Оперативно о главном за 5 мая

В Украине начался 71-ый день борьбы с российскими оккупантами. Вражеская армия не останавливает свои попытки взять Мариуполь — сейчас идут тяжелые кровопролитные бои за завод "Азовсталь", на территорию которого удалось прорваться российским оккупантам. Параллельно со штурмом завода россияне атакуют крупные украинские города — за несколько часов до конца предыдущих суток взрывы были слышны в Черкассах, Запорожье и Днепре, а вторая волна раздалась в Николаеве, Одессе и Киевской области. Тем временем в Украину продолжает прибывать тяжелая артиллерия, обещанная США. А режиму путина прочат конец, который закончится хаосом, войной и разрухой для его страны.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 5 мая. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Из Мариуполя вывезли еще 344 мирных жителя, рассказал Зеленский.

Напомним, что данные о событиях в Украине за 2 мая доступна в трансляции: "Война — день 68: эвакуация из Мариуполя и попытки прорвать оборону ВСУ на Донбассе и под Херсоном".

О ситуации в стране за 3 мая можно прочитать в новости: "Война — день 69: россияне давят на Востоке, а в Украину уже едет тяжелая артиллерия из США".

А о том, что происходило в Украине 4 мая, читайте в материале: "Война — день 70: россияне рвутся на "Азовсталь" и ударили ракетами по большим городам".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Онлайн #Текстовая трансляция #5 апреля
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