Укр

Офицер "Азова" о шансах украинских бойцов в Мариуполе: Есть четыре варианта

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Мариуполь Новость обновлена 08 мая 2022, 15:39
Мариуполь

На "Азовстали" идут бои

Защитники Мариуполя, откуда 7 мая была организована эвакуация мирных граждан, понимают, что сдаваться в плен россиянам им нельзя.

Об этом в воскресенье, 8 мая, на пресс-конференции рассказал офицер "Азова" Илья Самойленко.

Илья отметил, что у гарнизона города осталось не так много вариантов.

"О шансе, который у нас есть здесь, я вам скажу то, что я говорю солдатам — можно просто отложить оружие и сидеть в углу ждать конца.

Второй вариант — просто убежать и не думать о присяге. Это то, что произошло с командиром 36 бригады морпехов, он попытался скрыться из города, пробиться. Мы больше чем в 100 км от наших позиций, здесь нельзя прорваться. Но если ты думаешь только о своей жизни, ты будешь хвататься за любой шанс.

Третий вариант – просто сдаться.

Четвертый вариант – это стоять и бороться.

Мы знали, что нет высоких шансов на выживание, если попадем в плен. Один из наших солдат (полка "Азов") был захвачен в плен, когда упал в обморок. Российская пропаганда показывала его, рассказывала, как украинцы сдаются в плен. И после этого его матери прислали сообщение из фото, на котором он был задушен. Мы знали, что для нас пленение означает смерть, и у нас уже есть доказательство.

У нас тоже есть несколько пленных российских солдат, и знаете, что с ними? Они до сих пор есть", — рассказал Самойленко.

Ранее сообщалось, что при обстреле "Азовстали" погибла психолог полка "Азов".

Напомним, в сети появились спутниковые снимки штурма "Азовстали".

Теги:
#Украина #Россия #Азовсталь #Азов
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