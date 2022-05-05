Женщина до последнего оставалась, поддерживая защитников города

В многострадальном Мариуполе, где с первых дней российского вторжения ведутся ожесточенные бои с оккупантами, при очередном обстреле металлургического комбината "Азовсталь" погибла психолог полка "Азов" Наталья Луговская. Уроженка Львовщины до последнего помогала защитникам города.

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Печальное известие о смерти женщины в четверг, 5 мая, опубликовали на Фейсбук-странице Червоноградского городского совета.

"В Мариуполе погибла Наталья Луговская — психолог полка "Азов" и мама "Баррета" Юрия Луговского. После гибели сына Наталья продолжила его дело и до последнего оставалась с воинами на "Азовстали", — отмечается в тексте публикации.

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Стоит отметить, что Наталья Луговская долгое время работала в должности психолога в реабилитационном центре бойцов АТО, расположенного в Сосновке Червоноградского района.

В 2018 году женщина похоронила своего сына Юрия Луговского "Баррета", погибшего в 23-летнем возрасте от вражеского шара снайпера в Донецкой области. Молодой человек был снайпером-разведчиком полка "Азов".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мариуполе во время исполнения обязанностей трагически погибла военная медик Елена Кушнир, оставшаяся в оккупированном городе, чтобы помогать побратимам и мирному населению.