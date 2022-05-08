Укр

Выжгли с украинской земли: оккупанты обстреляли из огнеметных систем свои же позиции

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ТОС-1А "Солнцепек" Новость обновлена 08 мая 2022, 18:29
ТОС-1А "Солнцепек"

Сколько оккупантов погибли в результате "дружественного огня" не сообщается

На Запорожском направлении российские оккупанты задействовали тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и обстреляли из них собственные позиции.

Об этом проинформировала пресс-служба 97 пехотного батальона 60-й отдельной пехотной бригады ВСУ в своем Фейсбук.

"Руководство 97 Пехотного батальона выражает свое удовлетворение действиями российских оккупантов, которые сегодня, 8 мая 2022 года, используя на Запорожском направлении тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", применили ее против своих позиций и фактически выжгли рашистских оккупантов с украинской земли", — сказано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что украинские военные всячески одобряют и поддерживают такие действия российских оккупантов, но призывают их уничтожать себя где-то на территории россии, так как в Украине им не рады.

ТОС-1А "Солнцепек" является системой залпового огня, предназначенной для запуска термобарических боеприпасов, которые еще иногда называют "вакуумными".

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 8 мая, российские войска вновь обстреляли Одессу, из-за чего в городе слышали минимум два взрыва. По словам президента Украины Владимира Зеленского всего по области было выпущено по меньшей мере 9 ракет.

Теги:
#Украина #Россия #ВСУ
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