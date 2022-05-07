Удар по Одессе: власти сообщили, куда и сколько ракет попали

В субботу, 7 мая, российские войска нанесли новый удар по Одессе. С помощью стратегической авиации оккупанты выпустили по городу 6 ракет, несколько из которых попали в гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

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