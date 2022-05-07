Новый ракетный удар по Одессе и другим регионам Украины: что известно
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 524
В субботу, 7 мая, российские оккупанты снова обстреляли Одессу. Местные жители слышали несколько мощных взрывов. В результате вражеского обстрела в небе над городом поднялся огромный столб дыма.
Как сообщают местные Телеграмм-каналы, ссылаясь на информацию от Оперативного командования "Юг", российские нацисты сегодня выпустили по меньшей мере 4 крылатых ракеты по Одесской области.
Стоит отметить, что перед прилетом в Одессе была объявлена воздушная тревога.
Новость дополняется…
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-