Новый ракетный удар по Одессе и другим регионам Украины: что известно

В субботу, 7 мая, российские оккупанты снова обстреляли Одессу. Местные жители слышали несколько мощных взрывов. В результате вражеского обстрела в небе над городом поднялся огромный столб дыма.

Как сообщают местные Телеграмм-каналы, ссылаясь на информацию от Оперативного командования "Юг", российские нацисты сегодня выпустили по меньшей мере 4 крылатых ракеты по Одесской области.

Стоит отметить, что перед прилетом в Одессе была объявлена воздушная тревога.

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