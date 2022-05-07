Укр

Новый ракетный удар по Одессе и другим регионам Украины: что известно

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Новый ракетный удар по Одессе и другим регионам Украины: что известно Новость обновлена 07 мая 2022, 14:39

В субботу, 7 мая, российские оккупанты снова обстреляли Одессу. Местные жители слышали несколько мощных взрывов. В результате вражеского обстрела в небе над городом поднялся огромный столб дыма.

Как сообщают местные Телеграмм-каналы, ссылаясь на информацию от Оперативного командования "Юг", российские нацисты сегодня выпустили по меньшей мере 4 крылатых ракеты по Одесской области.

Стоит отметить, что перед прилетом в Одессе была объявлена воздушная тревога.

Новость дополняется…

Теги:
#Одесса #Обстрел #Ракетный обстрел
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