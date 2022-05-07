На Харьковщине прямым попаданием российской ракеты уничтожен музей великого украинца (фото)

Армия россии продолжает уничтожать украинскую инфраструктуру и убивать мирных людей

Ночью на 7 мая оккупанты уничтожили единственный ценный объект в селе Сковородиновка Харьковской области — музей всемирно известного философа Григория Саввича Сковороды.

Карта с отметкой села, где расположен музей Сковороды

Как сообщают в пресс-центре Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Харьковщины, в результате попадания вражеского снаряда в крышу здания, вспыхнул пожар. Огонь распространился на всю территорию литературно-мемориального музея, охватив все его помещения.

Пожар в музее Сковороды в Харьковской области

По словам главы Золочевской общины Виктора Коваленко, в результате обстрела нацистской армии россии ранение получил 35-летний работник музея, который ночью охранял помещение музея, — пишет "Общественное Новости".

Бойцы ГСЧС в течение нескольких часов ликвидировали последствия обстрела оккупантов

Мужчину вытащили из-под завалов с травмой ноги и госпитализировали в медицинское учреждение.

Музей Сковороды в Харьковской области уничтожен в результате российского обстрела

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколько дней назад в Харьковской области российские кафиры расстреляли колонну из 15 автомобилей, где находились украинские беженцы. На месте вражеского обстрела были найдены шесть поврежденных автомобилей и четыре сгоревших трупа.