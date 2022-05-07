Укр

Оккупанты взорвали мосты вблизи Харькова: свежая карта боев в Украине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Подбитая российская техника Новость обновлена 07 мая 2022, 17:27
Подбитая российская техника

Захватчики боятся контрнаступления украинцев

В субботу, 7 мая, на 73-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнению с данными за 6 мая.

Карта боев в Украине за 7 мая
Карта боев в Украине за 7 мая
Карта боев в Украине за 6 мая
Карта боев в Украине за 6 мая

По данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе Харькова. На Изюмском направлении противник ведет воздушную разведку с применением БПЛА с целью уточнения позиций наших войск. В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупантами совершен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.

Цыркуны и Русские Тишки на карте Украины
Цыркуны и Русские Тишки на карте Украины

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает производить артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям наших войск.

В городе Мариуполь противник продолжает блокировку подразделений Сил обороны в районе "Азовсталь". Совершал штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

На Южнобужском направлении враг наносил огненное поражение с применением артиллерии по позициям наших войск. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры Николаева ракетами и реактивными системами залпового огня. В населенном пункте Ивано-Кепине подразделениями сил обороны был уничтожен склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

Ивано-Кепине на карте Украины
Ивано-Кепине на карте Украины

Ранее сообщалось, что 7 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, а в Госдуме рф рассказали, когда закончится "спецоперация".

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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