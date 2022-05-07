В госдуме рф назвали новое условие окончания "спецоперации" в Украине
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В россии открыто заговорили о захвате Украины
В субботу, 7 мая, на 73-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии заявили, что выход войск до границ Польши станет концом "спецоперации".
Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью итальянской газете La Repubblica.
В своей речи Толстой упомянул друзей Украины — премьер-министров Великобритании и Италии, Бориса Джонсона и Марио Драги соответственно.
"Несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим операцию, когда посчитаем нужным, — сказал он. – Думаю, мы остановимся на границе с Польшей", — заявил Толстой.
Толстой уточнил, что "спецоперация" закончится, когда Украина будет полностью "денацифицирована" и демилитаризована и "больше не будет возможности превратить ее в анти-россию, как это якобы пытался сделать Запад в течение последних 30 лет". Кроме того, депутат отметил, что его действия не предают наследие его прапрадеда Льва Толстого.
"Лев Николаевич Толстой был офицером русской армии. Он убивал англичан и французов в Крыму", — заявил Толстой.
Ранее сообщалось, что 7 мая россияне устроили массированный ракетный удар по Украине. Кроме того, оккупанты решили переименовать на 9 мая украинский город.
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