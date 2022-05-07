Укр

Оккупанты решили временно переименовать украинский город

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Оккупанты решили "приукрасить" Луганск ко Дню победы над нацизмом Новость обновлена 07 мая 2022, 13:59
Оккупанты решили "приукрасить" Луганск ко Дню победы над нацизмом

Фантазия коллаборантов просто неисчерпаема

Российские оккупанты накануне сакральной для диктатора владимира путина даты 9 мая решили переименовать украинский Луганск. На все "победобесные" сутки областной центр будет называться Ворошиловградом — как до 1990 года.

Информацию об этом сообщают росСМИ.

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"Радостной" новостью с кремлевскими пропагандистами поделились боевики "ЛНР", которые заявили, что переименование будет временным. Таким образом в регионе хотят "отдать дань" памяти погибших воинов Второй мировой войны, позволив городу хоть на день вспомнить о своей "великой истории".

Соответствующий "указ" был подписан главой боевиков "ЛНР" Леонидом Пасечником.

Интересно, что полноценно изменить название Луганска не собираются по весьма "аргументированной" причине — ведь непризнанная "народная республика" уже носит название "Луганская".

Напомним, что в настоящее время на Луганщине и Донетчине ведутся серьезные военные действия. Как свидетельствует свежая карта боев в Украине, больше всего "внимания" сейчас оккупанты пытаются предоставить Северодонецку.

Также мы писали, что лидер Чечни рамзан кадыров ранее грозился лично приехать "освобождать Луганск", несмотря на то, что он восемь лет находится под контролем российских боевиков. Впрочем, схожая позорная оговорка повторилась позже еще раз — на этот раз с одним из сел на Донбассе.

Теги:
#Украина #Россия #Луганск #Донбасс #Переименование #ЛНР #ОРДЛО
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