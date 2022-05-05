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Промашка вышла: Кадыров "захватил" уже 8 лет как оккупированный украинский поселок (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Рамзан Кадыров и кадыровцы Новость обновлена 05 мая 2022, 23:03
Рамзан Кадыров и кадыровцы

Прихвостень путина похвастался мнимой победой на Донбассе

В четверг, 5 мая, на 71-й день полномасштабного вторжения рф в Украину глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о захвате "кадыровцами" поселка на Луганщине.

Соответствующий пост Кадыров разместил на своем telegram-канале.

Глава Чечни заявил, что его бойцы "захватили" Светличное (Луганская область). Примечательно, что этот поселок уже 8 лет находится под оккупацией рф. Кадыров при этом рассказывает о "слаженных действиях чеченских бойцов", которые "блистательно справились с поставленной задачей".

Светличное на карте Украины
Светличное на карте Украины

Примечательно, что Светличное находится в глубоком тылу войск рф, в более чем 100 километрах от линии соприкосновения.

Добавим, что Тик-Ток войска Кадырова уже попадались на создании фейковых видео. Недавно они похвастались, что поймали "разведчика ВСУ".

Напомним, недавно между чеченцами и бурятами в российской армии произошел серьезный конфликт, который закончился стрельбой. Сообщается, что буряты были недовольны привилегированным статусом чеченских подразделений в российской армии.

Ранее сообщалось, что путин сделал "палача Кадырова" героем россии.

Теги:
#Украина #Россия #Луганская область #Рамзан Кадыров #Кадыровцы #Война с Россией
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