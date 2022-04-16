Не хватает актеров? Кадыровцы крупно опозорились с очередным видео

Подлог даже не пытались замаскировать

Кадыровцы в Украине в очередной раз удивили фейком — в Мариуполе местного бездомного снова "задержали" тик-ток воители из рф.

Видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко. На нем мужчину заставляют раздеться, при этом у него на руке якобы "татуировка" в виде украинского флага и летучей мыши.

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В сообщении отмечено, что согласно истории пропагандистов, его якобы задержали кадыровцы на огневой позиции.

На плече у мужчины на видео — характерная татуировка, по которой можно идентифицировать участника одного из предыдущих видео кадыровцев, когда они якобы задержали "разведчика ВСУ".

Приметное "тату"

Тогда в актере волонтер Кирилл Долимбаев опознал бездомного из Мариуполя, у которого проблемы с алкоголем.

Напомним, символ "летучая мышь" относится к российской разведке, в Украине он был изменен на серебряную сову в 2016 году.

Ранее "Телеграф" писал, что части кадыровцев приезжали в Мариуполь, чтобы поснимать видео. Они публиковали видео с якобы боевыми действиями, когда обстреливали жалюзи и опозорились в ролике с "гуманитарной помощью" — на пачках с мукой и другими товарами были надписи на украинском языке.