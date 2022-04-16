Укр

Не хватает актеров? Кадыровцы крупно опозорились с очередным видео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
23
Слева кадр из последнего видео, справа - недельной давности Новость обновлена 16 апреля 2022, 10:18
Слева кадр из последнего видео, справа - недельной давности

Подлог даже не пытались замаскировать

Кадыровцы в Украине в очередной раз удивили фейком — в Мариуполе местного бездомного снова "задержали" тик-ток воители из рф.

Видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко. На нем мужчину заставляют раздеться, при этом у него на руке якобы "татуировка" в виде украинского флага и летучей мыши.

Факты и аналитика о войне с россией — в нашем Telegram

В сообщении отмечено, что согласно истории пропагандистов, его якобы задержали кадыровцы на огневой позиции.

На плече у мужчины на видео — характерная татуировка, по которой можно идентифицировать участника одного из предыдущих видео кадыровцев, когда они якобы задержали "разведчика ВСУ".

Приметное "тату"
Приметное "тату"

Тогда в актере волонтер Кирилл Долимбаев опознал бездомного из Мариуполя, у которого проблемы с алкоголем.

Напомним, символ "летучая мышь" относится к российской разведке, в Украине он был изменен на серебряную сову в 2016 году.

Ранее "Телеграф" писал, что части кадыровцев приезжали в Мариуполь, чтобы поснимать видео. Они публиковали видео с якобы боевыми действиями, когда обстреливали жалюзи и опозорились в ролике с "гуманитарной помощью" — на пачках с мукой и другими товарами были надписи на украинском языке.

Теги:
#Разведка #Видео #Кадыровцы
Ядерное оружие рф
Украина
Применит ли россия ядерное оружие: в Украине оценили степень угрозы
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ядерное оружие рф
Применит ли россия ядерное оружие: в Украине оценили степень угрозы
Дата публикации
Категория
Линия берега Украины будет укреплена еще лучше
США думают над передачей Украине нового вида ракет: оказывается, нужны
Дата публикации
Категория
Уничтоженная "Москва" не была уникальной, но ее потеря — большой удар для россиян
На Западе оценили незаменимость уничтоженной "Москвы" для российского флота
Дата публикации
Категория
США оказывают поддержку Украине
Байден в Киев не приедет, но..: почему США и Западу важно, чтобы Украина устояла
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится вот уже 52 дня
Война — день 52: оккупанты уже потеряли более 20 тысяч солдат и мстят за это мирным городам Украины