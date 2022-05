Контратака ВСУ на Харьковщине и попытка россии окружить Северодонецк: свежие карты боев

Россиян поставили перед выбором — что делать с потерянными позициями

На северо-востоке от Харькова продолжается успешное контрнаступление, которое отодвигает российские войска от города. Ожидается, что он станет недосягаемым для ствольной артиллерии.

Как отмечают исследователи The Institute for the Study of War, освобождение региона ведется по широкой дуге. Особенности проведения операции свидетельствуют об уверенности отражать атаки россии, и готовности проводить масштабные операции, считают аналитики.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Тем временем юго-восточнее города, на изюмском направлении россиянам не удается продвигаться. Незначительных успехов они достигли на Северодонецком направлении, но в ISW сомневаются в их способности окружить город.

Карта боевых действий в Украине на 7 мая

Восток Украины

Продолжаются попытки окружить украинские силы на Донбассе, сообщается о российских потерях на окраинах Барвенково. Росвойска при этом проводят воздушную разведку и стягивают войска под Изюм.

Частично россиянам удалось добиться успеха на подступах к Северодонецку. Сообщается о продолжающихся атаках на Рубежное и Воеводовку (севернее Северодонецка). Есть вероятность того, что они захватили Вороновку юго-восточнее. Есть признаки попытки окружить Северодонецк. В районе Попасной продолжились атаки.

Карта боевых действий на востоке Украины на 7 мая

Мариуполь

В Мариуполе продолжается попытка россиян захватить предприятие "Азовсталь" — последний бастион украинских военных в городе. Исследователи также ожидают сопротивления гражданского населения попыткам оккупантов создать картинку для пропаганды о "параде победы". Ранее сообщалось, что из-под Мариуполя отвели часть войск рф.

Читайте также: Категория В регионах Без слез смотреть невозможно: жизнь в разбомбленном россиянами Мариуполе показали в документальном фильме Местные жители не сдерживают слез, когда говорят о том, что россияне сделали с их прекрасным городом

"Азовсталь" на карте Мариуполя - идут бои

Харьков

Успешное контрнаступление украинских сил в регионе уже освободило ряд сел, в частности Александровку, Федоровку, Украинку, Шестаково, Перемогу, Циркуны и часть Черкасских Тишек. Росармия обстреливает украинские позиции и пытается перегруппироваться. Потеря позиций может заставить их направить часть войск в эту точку.

Читайте также: Категория Crime Россияне расстреляли колонну с украинскими беженцами в Харьковской области: подробности (фото) Украинцы пытались выехать из оккупированного россиянами города, но военные преступники расстреляли колонну

Карта боев вокруг Харькова на 7 мая

Южное направление

Росармия прекратила наступательные действия в сторону Кривого Рога и Запорожья в последние сутки, не прекратив обстрелы украинских войск. Она усиливает средства радиоэлектронной борьбы и силы ПВО. Контратак Украины также не было.

Карта боев на юге Украины на 7 мая

Исследователи резюмируют, что росвойска все ещё будет пытаться окружить украинских защитников на юге Харьковщине и западе Донецкой области. Также замечены возможные изменения в планах россии по квазигосударствам в ОРДЛО — их могу объединить в одну "республику" или присоединить к россии.

Отдельно отметим, что в ISW не могут подтвердить или опровергнуть удар ракетой по российскому кораблю "Адмирал Макаров".

Напомним, о пожаре на российском фрегате в окрестностях острова "Змеиный" сообщили накануне. Позднее появилась информация, что это может быть корабль "Адмирал Макаров". Это новый фрегат российского флота, сошедший с верфи в 2015 году.