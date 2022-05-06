Россияне отводят войска из Мариуполя? Пентагон поделился последними данными

Осада Мариуполя, в основном, держится за счет постоянных ударов с воздуха

Большая часть российских солдат, ранее находящихся в Мариуполе, наконец-то покинула город, двинувшись в северном направлении. При этом отдельные подразделения оккупантов по-прежнему атакуют "Азовсталь" и держат позиции на подходах к населенному пункту.

Об этом стало известно после брифинга спикера Минобороны США Джона Кирби 5 мая.

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По словам представителя Пентагона, в основном российское командование отводит подразделения сухопутных войск. Их направляют на другие отрезки фронта, который сейчас проходит на территории Донецкой и Луганской областей.

При этом некоторые батальонные тактические группы по-прежнему остаются в городе и приближенным к нему населенным пунктам.

"В основном активность идет через авиаудары по Мариуполю и его окрестностям, и, конечно же, по "Азовстали", — подчеркнул Кирби, объясняя нынешнюю ситуацию в городе.

При этом в Пентагоне отмечают, что не имеют "идеального обзора" по нынешней дислокации армии рф в этом регионе. Однако отрицать огромные разрушения, нанесенные Мариуполю российской армией, американцы не собираются — имеется достаточно свидетельств, доказывающих зверства россиян.

Напомним, ранее мы писали, как, по словам командира "Азова", сейчас проходят бои на территории завода "Азовсталь". Отметим, что на днях россиянам удалось не просто заблокировать предприятие, а и прорваться на его территорию.

Интересно, что накануне советник главы ОП Алексей Арестович заявил, будто бы россиян удалось отбросить от "Азовстали", однако эту информацию не подтвердили сами защитники мариупольской твердыни.