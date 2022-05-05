Последний форпост Мариуполя: штурм "Азовстали" сняли на фото со спутника

Завод бомбят и обстреливают много дней подряд

Одна из трагических страниц войны разворачивается в Мариуполе: город находится в оккупации россиян, которые заинтересованы в победной картинке, а на завод "Азовсталь", оплот украинских защитников, прорвались враги.

Как сообщает Генштаб ВСУ, враг пытается заблокировать и уничтожить украинские подразделения.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Наступление на "Азовсталь" снова началось — при поддержке авиации враг пытается взять под контроль территорию предприятия.

В сети появились снимки со спутника территории "Азовстали" от Planet Labs PBC. Они датированы 4 мая. На них видны последствия штурма — над территорией поднимается дым.

Круговая оборона завода продолжается уже как минимум 10 дней, но раньше россияне штурмовали на подступах к предприятию, а теперь вошли на его территорию. Это удалось с помощью предателя среди сотрудников завода.

Накануне в город приехал известный российский пропагандист Владимир Соловьев. Его цель, вероятно, в создании очередной удобоваримой картинки для российского телезрителя. Тем временем, как писал "Телеграф", озвучили предполагаемое количество погибших во время авиабомбежки мариупольского драматического театра — цифра превысила первоначальную в два раза и достигла 600 человек.