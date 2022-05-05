Укр

Бои за "Азовсталь": Арестович порадовал свежей информацией

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
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Арестович сообщил, что россиян удалось выбить с территории "Азовстали" Новость обновлена 05 мая 2022, 15:26
Арестович сообщил, что россиян удалось выбить с территории "Азовстали"

Бои в районе завода еще продолжаются

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в четверг, 5 мая, заявил, что украинским военнослужащим удалось отбить атаку российских оккупантов на территории мариупольского завода "Азовсталь". Вражеские войска оттеснили за пределы объекта.

Об этом говорилось в эфире телемарафона "UA вместе".

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"Вчера вошли российские войска на территорию "Азовстали", но были выбиты нашими защитниками. Сейчас обобщаем информацию", — заявил советник главы ОП.

Арестович добавил, что в районе завода бои все еще продолжаются и украинские военные сдерживают силы противника, которые сейчас преобладают.

Между тем, заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар записал видеообращение, в котором призвал мир вмешаться в ситуацию на мариупольском заводе "Азовсталь" и дать возможность хотя бы эвакуировать раненых и вывезти тела погибших воинов. Ситуацию на объекте он назвал критической.

"Призываем мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никакие этические нормы, конвенции или законы, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!", — призвал Паламар.

Напомним, что 3 мая российские захватчики начали наступление на завод "Азовсталь". По словам советника главы МВД Антона Геращенко, оккупантам удалось прорваться на завод "Азовсталь" после того, как один из работников предал Украину и рассказал им о тайных подземных ходах к предприятию.

Уже 4 мая командир полка Азов Денис Прокопенко заявил, что на территории завода идут тяжелые кровопролитные бои, а ситуацию там он назвал крайне сложной.

Теги:
#Украина #Россия #Азовсталь #Война #Мариуполь
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