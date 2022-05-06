Бог не на стороне рф – фрегат «Адмирал Макаров» возил главную икону российского флота, но не помогло

Фрегат принимал участие в боевых действиях в Сирии

В пятницу, 6 мая, возле временно оккупированного острова Змеиный был подбит российский фрегат. По словам нардепа Алексея Гончаренко, удар получил "Адмирал Макаров".

"Телеграф" собрал все что известно об очередном поврежденном российском корабле.

Новейший фрегат, но хуже "Москвы"

"Адмирал Макаров" относится к серии сторожевых кораблей или фрегатов проекта 11356Р, и был заложен в Калининграде на заводе "Янтарь" в 2012 году. На воду корабль был спущен в 2015 году, а весной 2016 года начались испытания перед принятием на вооружение.

Хотя в ВМФ рф заявили об успешности испытаний, в строй корабль вступил на полгода позже запланированного срока 27 декабря 2017 года.

"Адмирал Макаров" имеет размеры в 124 метра в длину и 15 метров в ширину, а водоизмещение колеблется от 3800 до 4000 тонн в зависимости от загруженности корабля. Может самостоятельно проплыть 4000 морских миль или 7400 км, находясь в открытом море до 30 суток при скорости в 30 узлов/час или 55,5 км.

Полный экипаж судна достигает 180 человек, несет на себе 1 вертолет в поисково-спасательном или противолодочном варианте, 2 торпедных аппарата, а также артиллерию (1 орудие калибра 100 мм и 2 по 30 мм), противокорабельные и противовоздушные ракеты, крылатые ракеты "Калибр".

При этом, как признавались российские же СМИ после потопления "Москвы", система ПВО "Адмирала Макарова", основой которого является ЗРК "Штиль-1", уступает даже системе утопленного флагмана ЧФ РФ. Полуактивное наведение ЗУР "Штиль" плохо обеспечивает поражение ПКР.

"Внешний вид этого фрегата приводит в изумление. Как конструкторы смогли превратить палубу в хаотичную свалку разнообразного оборудования? Такой хаос вызывает повышенные отражения радиоволн, и по заметности фрегат может и превзойти "Москву". Любая ПКР такой корабль сразу обнаружит. Поэтому теперь нашему флоту из Севастополя выходить следует с большой опаской. Под охраной береговых ЗРК надёжнее", — описали внешний вид "Адмирала Макарова" на российском сайте "Topwar".

Служил в Сирии, возил главную икону флота рф – не помогло?

В октябре 2018 года фрегат прибыл к месту постоянной службы во временно оккупированный Севастополь.

За это время корабль трижды выходил в боевые походы в составе оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море, участвовавшего в боевых действиях рф в Сирии. В ходе одного из таких выходов в сентябре 2019 года корабль доставил главную икону Военно-Морского Флота россии "Святой апостол Андрей Первозванный" в пункт базирования средиземноморской группировки кораблей ВМФ россии в Сирии.

Судя по сообщениям о пожаре на корабле, вероятно, вызванном попаданиями украинских ПКР "Нептун", очевидно, что несмотря на поездку иконы, Бог отвернулся от корабля.

Также во время стоянки "Адмирала Макарова" в Севастополе его периодически открывали для желающих его осмотреть.

Тем временем спутник одной из стран НАТО сумел отыскать конкретное место где утонул крейсер "Москва", которому теперь прогнозируют стать достопримечательностью Черного моря.