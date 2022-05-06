Укр

Нардеп подтвердил информацию о фрегате "Адмирал Макаров": "Получил нормально"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Сейчас корабль горит посреди моря Новость обновлена 06 мая 2022, 12:35
Сейчас корабль горит посреди моря

Уйдет ли "Адмирал Макаров" на дно, пока неизвестно

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что информация о подбитом российском фрегате в Черном море — правда. Как и то, что этим судном является "Адмирал Макаров".

Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 6 марта.

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По словам нардепа, фрегату "Адмиралу Макаров" внезапно "стало плохо", потому что его наказанием занялся сам бог моря.

"Еще один "русский военный корабль"… ну, не полностью пошел туда, куда нужно, но получил нормально", — отчитался Алексей Гончаренко.

Также он напомнил, что у этого судна есть своеобразный "брат" — "Адмирал Эссен", который тоже может схлопотать от украинских военнослужащих, если попытается атаковать территорию нашей страны.

Дополнительно Гончаренко высказал надежду на то, что наличие повреждений в корпусе судна позволит "Макарову" в конечном итоге пойти на дно вслед за флагманским крейсером "Москва", утонувшем у берегов оккупированного Крыма.

Добавим, что пока количество вероятных жертв уточняется, однако всего экипаж "Адмирала Макарова" может состоять из 180 человек, часть из которых составляют офицеры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что большую часть моряков на утонувшей "Москве" могли составлять ребята срочной службы. Однако в россии до сих пор не признают гибель экипажа крейсера. Обеспокоенным же родителям заявляют, что их дети "без вести пропали", но участия в войне против Украины не принимали.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Корабль #Потери #Фрегат #Черноморский флот РФ #Адмирал Макаров
Сейчас корабль горит посреди моря
Украина
Нардеп подтвердил информацию о фрегате "Адмирал Макаров": "Получил нормально"
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Дата публикации
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