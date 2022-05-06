Укр

Российский фрегат горит у острова Змеиный - СМИ

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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русский корабль-убийца "Адмирал Макаров" Новость обновлена 06 мая 2022, 12:41
русский корабль-убийца "Адмирал Макаров"

Еще один русский корабль отправился за правильным курсом

В водах Черного моря, недалеко от острова Змеиного, горит русский фрегат. Согласно предварительным сведениям, на борту произошел взрыв, в результате чего судно загорелось.

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Об этом в пятницу, 6 мая, сообщило одесское издание "Думская".

Так, согласно имеющейся информации, в районе Черного моря, где находился российский корабль, сейчас летает авиация страны-агрессора. Кроме того, из временного оккупированного Крыма, очевидно, для помощи пострадавшим в результате взрыва морякам, вышли несколько спасательных судов.

В настоящее время подлинной информации о причине взрыва на судне нет. Также неизвестно, какое количество находившихся на борту россиян в момент взрыва уцелели.

Следует также отметить, что информация о взрыве и пожаре на корабле "Адмирал Макаров" появилась в соцсетях еще вечером 5 мая, однако только сегодня она была подтверждена.

Кроме того, следует отметить, что в сегодняшней сводке Генерального штаба ВС Украины о потерях оккупантов отмечен плюс один подбитый "русский военный корабль", о котором официально еще не сообщалось.

Сведение от Генштаба
Сведение от Генштаба

Позже нардеп Алексей Гончаренко подтвердил информацию об "Адмирале Макарове".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в водах Черного моря был поврежден флагман черноморского флота россии корабль "Москва". В крейсер попали две ракеты "Нептун", после чего тот загорелся и пошел ко дну.

Теги:
#Пожар #Черное море #Корабль #Фрегат #Острів Зміїний
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