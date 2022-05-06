Отец срочника с крейсера "Москва" получил циничное письмо от минобороны: в сети издеваются

Жизни солдат оказались для военных начальником пустым звуком

Попытка отца одного из моряков утонувшего крейсера "Москва" узнать что-нибудь о судьбе своего сына увенчалась неудачей. Россиянин получил от Минобороны "отписку", в которой было сказано, будто бы корабль "не привлекался" к участию в войне с Украиной, а разыскиваемый парень просто гордо носит звание "без вести пропавшего".

Документ, который пришел россиянину, опубликовал в Facebook блогер Рустем Адагамов.

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Представители министерства поспешили всячески "откреститься" от обращения Дмитрия Шкребца, найдя несколько "бронебойных" аргументов, которые, по их мнению, должны заставить обеспокоенного родителя замолчать.

Дмитрий Шкребец с сыном Егором

Во-первых, россия отказывается признавать, что "Москва" была потоплена украинскими ракетами. Поэтому в Минобороны рф доказывают, будто бы их флагманский крейсер не принимал участия в "спецоперации", а утонул в результате "чрезвычайного происшествия".

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Во-вторых, страна-агрессор по-прежнему отрицает свое вхождение в территориальные воды Украины, хотя именно "Москва" была тем самым "русским военным кораблем", который обстрелял остров Змеиный и был послан по всем известному маршруту.

Самым главным же выводом из полученного россиянином письма является то, что в Кремле поставили окончательный крест на любых поисках пропавших на крейсере. Мол, мы пытались отыскать, но ничего не нашли. Таким образом всех, кто ранее служил на "Москве", автоматически записали в перечень "без вести пропавших", хотя посреди моря у людей было не так много вариантов, куда подеваться.

Циничный ответ отцу срочника

В соцсетях уже поднялось обсуждение подобных циничных заявлений. Многие вспоминают уже культовую фразу "родина тебя бросит, сынок", а также удивляются тому, что даже при подобном отношении к своим же, Минобороны рф до сих пор почитается большой частью россиян.

Напомним, что крейсер "Москва" был подбит двумя украинскими ракетами "Нептун" еще 13 апреля. Несмотря на попытки его отбуксировать в порт оккупированного Крыма, корабль ушел на дно, забрав с собой значительную часть экипажа.

В Украине уже смогли обнаружить, где именно затонула "Москва". Её хотят после победы превратить в популярное место для дайвинга.

Моряки с крейсера, которым удалось выжить, признавали, что ни разу за свою жизнь не попадали еще в подобную передрягу. Добавим, что есть информация, будто бы значительное количество экипажа корабля составляли срочники.