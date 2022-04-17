"Писал, что Украины нет, а теперь ищет сына": в сети показали обращение отца моряка с "Москвы"

Мужчина возмущен тем, что российские власти заявляли, что якобы не будут допускать срочников к боевым действиям

Несмотря на заявления российских властей о том, что экипаж затонувшего ракетного крейсера "Москва" был эвакуирован в Севастополь, в сети появляются доказательства того, что это не совсем соответствует действительности.

Как сообщил Информатор, пользователь сети Дмитрий Шкребец сообщил, что потерял там сына Егора.

По его словам, парень был призван на срочную службу в Ялте и попал на службу на потопленный крейсер. Мужчина возмутился также тем, что по словам российских официальных лиц срочников не должны допускать до боевых действий.

Кроме того, он отметил, что в списках погибших и раненых имени его сына нет, но он внесен в списки пропавших без вести.

Также Шкребец добавил, что пытался уточнить информацию у непосредственного командира судна и его заместителя, но те просто перестали выходить на связь.

Стоит отметить, что сам мужчина до этого заявлял, что "Украины, как страны, существовать не должно".

Как сообщалось ранее, вечером 13 апреля стало известно, что по флагману российского флота в Черном море был нанесен удар двумя украинскими ракетами "Нептун", после чего на нем вспыхнул масштабный пожар.

В россии поначалу эту информацию комментировать не стали, но потом заявили, что на борту "по непонятным причинам" вспыхнул пожар, который привел к детонации боекомплекта. Позже там подтвердили, что корабль затонул.

О том, сколько моряков погибло от взрыва в россии говорить не стали, но подтвердили, что капитан судна Антон Куприн погиб.