"Писав, що України немає, а тепер шукає сина": у мережі показали звернення батька моряка з "Москви"

Чоловік обурений тим, що російська влада заявляла, що нібито не допускатиме призовників до бойових дій

Попри заяви російської влади про те, що екіпаж знищеного ракетного крейсера "Москва", був евакуйований до Севастополя, в мережі з’являються докази того, що це не зовсім відповідає дійсності.

Як повідомив Інформатор, користувач мережі Дмитро Шкребець повідомив, що втратив там сина Єгора.

За його словами, хлопця було призвано на термінову службу в Ялті і відправлено на службу на потоплений крейсер. Чоловік обурився також тим, що, за словами російських офіційних осіб, призовників не повинні допускати до бойових дій.

Крім того, він зазначив, що у списках загиблих та поранених імені його сина немає, але він внесений до списків зниклих безвісти.

Також Шкребець додав, що намагався уточнити інформацію у безпосереднього командира судна та його заступника, але ті просто перестали виходити на зв’язок.

Варто зазначити, що сам чоловік раніше заявляв, що "України, як країни, існувати не повинно".

Як повідомлялося раніше, увечері 13 квітня стало відомо, що по флагману російського флоту в Чорному морі було завдано удару двома українськими ракетами "Нептун", після чого на ньому спалахнула масштабна пожежа.

У росії спочатку цю інформацію коментувати не стали, але потім заявили, що на борту "з незрозумілих причин" спалахнула пожежа, яка призвела до детонації боєкомплекту. Пізніше там підтвердили, що корабель затонув.

Про те, скільки моряків загинуло від вибуху в росії, говорити не стали, але підтвердили, що капітан судна Антон Купрін загинув.