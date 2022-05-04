На потопленном крейсере "Москва" половина экипажа состояла из срочников: подробности
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Службу на крейсере могли проходить около 300 солдат-срочников
На флагмане российского Черноморского флота "Москва", сгоревшем после попадания в него двух украинских ракет "Нептун", почти половину экипажа могли составлять военнослужащие срочной службы.
Об этом в среду, 4 мая, сообщило российское интернет-издание "Агентство" со ссылкой на собственные источники.
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По словам источника, постоянно контактирующего с родственниками членов экипажа крейсера "Москва", на судне было около 300 солдат срочной службы.
"Это обычная практика на всех кораблях, "Бесстрашный", например, с такой же комплектацией. Нужны матросы "принеси-подай", все срочники ВМФ распределены по кораблям", — заявил он.
Эту же информацию подтвердили еще два офицера, ранее служившие на крейсере.
Примечательно, что ранее президент России владимир путин заявлял, что срочники не участвуют в "спецоперации" в Украине, но позже минообороны россии опровергло слова кровавого диктатора.
Напомним, вечером 13 апреля стало известно, что по флагману российского флота в Черном море был нанесен удар двумя украинскими ракетами "Нептун", после чего на нем вспыхнул масштабный пожар.
В россии сначала эту информацию не комментировали, но затем заявили, что борт судна "по непонятным причинам" вспыхнул, а огонь привел к детонации боекомплекта. Позже там подтвердили, что корабль затонул, а капитан судна Антон Куприн погиб.
Стоит отметить, что в российских СМИ 22 апреля появилось сообщение, что на корабле погибли 116 человек, а более ста пропали без вести. Позже оно было удалено. В российском Минобороны начали уверять, что на крейсере "Москва" погиб всего один человек. Вероятно, речь идет о капитане судна, смерть которого Кремль признал официально.
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