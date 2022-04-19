"Просто шли в сторону Одессы": мать моряка с крейсера "Москва" рассказала детали уничтожения корабля

Раненый оккупант рассказал о том, что погибло по меньшей мере 40 членов экипажа, а многих доставили в больницы с тяжелыми ранениями

Журналисты поговорили с матерью одного из российских матросов, который пребывал на крейсере "Москва" в момент, когда по нему был нанесен удар украинскими ракетами "Нептун". Как оказалось женщина не верит, что россия вторглась в Украину и не понимает, как случилось так, что по кораблю был нанесен удар.

Об этом говорится в материале "Радио Свобода".

По ее словам, ее сын, солдат срочной службы, получил ранения после ракетного удара и попал в больницу в оккупированном Севастополе.

Он подтвердил, что крейсер брал участие в захвате острова Змеиный, а также сообщил, что ему известно о по меньшей мере 40 погибших.

Женщина рассказала, что вышла на связь с сыном 14 апреля, к тому времени она уже видела сообщения о пожаре, но парень эту информацию опроверг и заявил, что по кораблю был нанесен ракетный удар.

"Погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто руководил крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе… Есть раненые с оторванными конечностями", — рассказала она и добавила, что на момент удара на корабле находилось около 510 человек.

Россиянка не понимает, как ее сын оказался там, ведь власти страны заявили, что срочников к боевым действиям привлекать не будут. Также она заявляет, что поход корабля был исключительно "мирным".

"Это никакой не боевой выход. Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход", — сказала она.

Однако на уточняющий вопрос, что же делал крейсер возле Одессы, она ответила, что там планировалась высадка морских пехотинцев. Когда журналисты указали ей, что это и есть боевая операция, женщина заявила, что может неправильно это понимать.

"Ну, я не знаю, может, я неправильно это понимаю, но должны были "высадиться", — сказала россиянка.

Как сообщалось, отец одного из моряков уничтоженного крейсера ранее сообщил, что его сын пропал без вести. Он также жаловался, что пытался связаться с командованием, но те просто перестали выходить на связь.