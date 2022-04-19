"Просто йшли у бік Одеси": мати моряка із крейсера "Москва" розповіла деталі знищення корабля

Поранений окупант розповів про те, що загинуло щонайменше 40 членів екіпажу, а багатьох доправили до лікарень із тяжкими пораненнями.

Журналісти поговорили з матір’ю одного з російських матросів, який перебував на крейсері "Москва" у момент, коли по ньому було завдано удару українськими ракетами "Нептун". Як виявилося, жінка не вірить, що росія вторглася в Україну і не розуміє, як сталося так, що по кораблю було завдано удару.

Про це йдеться у матеріалі "Радіо Свобода".

За її словами, її син, солдат термінової служби, отримав поранення після ракетного удару та потрапив до лікарні в окупованому Севастополі. Він підтвердив, що крейсер брав участь у захопленні острова Зміїний, а також повідомив, що йому відомо про щонайменше 40 загиблих.

Жінка розповіла, що вийшла на зв’язок із сином 14 квітня, на той час вона вже бачила повідомлення про пожежу, але хлопець цю інформацію спростував і заявив, що по кораблю було завдано ракетного удару.

"Загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, тому що удар стався якраз по палубі… Є поранені з відірваними кінцівками", — розповіла вона і додала, що на момент удару на кораблі було близько 510 людей.

Росіянка не розуміє, як її син опинився там, адже влада країни заявила, що строковиків до бойових дій не залучатимуть. Також вона заявляє, що похід корабля був виключно "мирним".

"Це ніякий не бойовий вихід. Ніякого бойового виходу не було. Вони просто йшли у бік Одеси. Це не бойовий вихід", — сказала вона.

Проте на уточнювальне питання, що ж робив крейсер біля Одеси, вона відповіла, що там планувалося висаджувати морських піхотинців. Коли журналісти вказали їй, що це як раз і є бойова операція, жінка заявила, що може неправильно це розуміти.

"Ну, я не знаю, може, я неправильно це розумію, але мали "висадитися", — сказала росіянка.

Як повідомлялося, батько одного з моряків знищеного крейсера раніше повідомив, що його син зник безвісти. Він також скаржився, що намагався зв’язатися із командуванням, але ті просто перестали виходити на зв’язок.