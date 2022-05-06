Решится ли путин объявить Украине войну 9 мая и нанесет ли ядерный удар? Прогноз

Запад понял, какая помощь Украине нужна уже сейчас

Украина уже более 70 дней сражается с российскими захватчиками, вторгшимися в нашу страну. Продвижение агрессора на многих направлениях удалось остановить, но он не оставляет попыток захватить еще больше украинской земли, включая весь Донбасс.

При этом силы у рф тоже не безграничны, а к сакральной дате – 9 мая – путин требует побед. Не исключено, что в этот день президент рф может официально объявить Украине войну, следствием чего станет тотальная мобилизация россиян.

О том, на что может пойти путин, как выглядит среднестатистический оккупант, а также об эпохальном для Украины решении в первой части интервью "Телеграфу" рассказал спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаилом Макаруком, который сейчас в рядах ВСУ защищает нашу Родину.

Попытка собрать больше "пушечного мяса" может ударить по Кремлю

– Решится ли россия открыто объявить Украине войну?

– Не думаю. Если де-юре, ей придется тогда оглашать полномасштабное военное положение и мобилизацию. А это – палка о двух концах. Будет дофига "пушечного мяса", которого так не хватает путину. Это один конец палки. А второй – качество этого "мяса" и последствия. Российские власти и так собрали всё, что было, более-менее боеспособного, бросив это против Украины. А если просто грести, кого попало, получат Красную армию образца 1941 года – "мы смело в бой пойдем и как один умрем". С "Мосинками" (трёхлинейка, винтовка Мосина 7,62-мм образца 1891 года) и прочим хламом. Без соответствующей бронетехники. С необученным и демотивированным личным составом.

Одно дело – обучить бойца, дать ему нормальную экипировку, вооружение. После чего послать в бой. И совсем другое – дать "палку" абы кому в руки и сказать "иди – воюй".

Читайте также: Категория Блоги/мнения Объявление всеобщей мобилизации в россии приблизит конец русского рейха Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" о том, почему Украине выгодно объявление всеобщей мобилизации в россии:

– Есть ведь еще экономический аспект…

– Безусловно! Любая война – это плоть от плоть, кровь от крови – от экономики. Под санкциями, при массовом исходе из рф иностранных компаний, при уже частичном и грядущем нефтяном и газовом эмбарго – не думаю, что россия финансово потянет такой процесс как массовая мобилизация и официальная война. Неофициально она ведь и так идет. И явно не по плану рф – затягиваясь, затягивая удавку на ее шее.

– Что можно сказать о внутриполитической составляющей в случае всероссийской мобилизации, которую пока в Кремле отрицают (как отрицали, впрочем, и намерение вторгаться в Украину)?

– Это тоже сдерживающий фактор. Одно дело – призвать из некого Зажопинска ваньку-алкоголика, который за предлагаемые деньги и возможность помародерить готов убивать кого угодно. А другое – призывать хипсетров, бизнесменов, студентов из Москвы или Питера, которые и так недовольны властью. Или деток властьимущих, которые точно не захотят лишаться своей спокойной жизни, езды на "Бентли" и поедания лобстеров. А если этих деток начнут "отмазывать" (а так и будет), это вызовет негодование прочих масс. И к власти будет возникать всё больше вопросов. И недовольство будет расти.

Типичный портрет оккупанта – сброд с окраин в обносках

– Если обрисовать типичный портрет тех, кого россия уже бросила против Украины, – это…?

– Ну, если не считать профессиональных военных, которых тут "утилизировали" в неимоверном количестве, – это беднота, голота из российских окраин. Минимум – из крупных городов. Типичный портрет оккупанта – житель деревни без газа, с туалетом на улице и достатком ниже среднего. 100 долларов это "пушечное мясо" видит как самый крутой подарок за всю жизнь. Эти "воины" ходят в обносках, пытаются вынести всё, что видят, не понимая как доставить намародеренное в свою лачугу. Куда далеко не факт, что вернутся. Потому что "умиротворяем" мы этот сброд пачками.

У многих россиян, попавших к нам в плен, шок из-за того, что в украинских селах есть фонари, асфальт на дорогах, почта, магазины, кое-где – больница. Для них мы – на другом цивилизационном уровне. И в плане достатка, и в моральном плане. Если мы тут Homo sapiens (человек разумный — Ред.), то они – членистоногие, застрявшие на каком-то своем этапе эволюции.

– Что можно сейчас сказать об экипировке вояк агрессора?

– Сейчас самая крутая экипировка элитных частей вооруженных сил рф представляет собой то, что они сумели украсть, намародерить у ВСУ. Наша военная обувь считается эталоном для российского суперспецназовца. А то, что мы видим из так называемых "трофеев", из захваченного нами или брошенного орками обмундирования – это просто дерьмо. Как по качеству, так и по замыслу. Все их распиаренные системы типа "Ратник" (российская боевая экипировка военнослужащего, анонсируемая как "комплект солдата будущего" – прим. ред.), похоже, так и не дошли до армии. Как и многое другое. Направленные на это деньги (если их направляли), надо полагать, были попросту "распилены". В итоге "вторая армия мира" воюет в шлемах 60-х годов прошлого века, которые в условиях современного боя не то что не оберегают, но еще больше убивают – ведь их осколки попадают в мозг, резко снижая шансы на выживание.

А кевлар (в оригинале – высокопрочный материал) у оккупантов, если и попадается, то такой интересный, что ногой продавливается.

О ядерном ударе и эпохальном решении Запада

– Решится ли путин на тактический ядерный удар по Украине?

– Недавно в центральном китайском научном вестнике вышла очень интересная аналитическая статья. В ней рассказывается о новых разработках КНР в сфере атомного оружия. Когда небольшим ядерным зарядом можно пробивать глубинные бункеры. Скальпельно вырезать цели. И подчеркивалось, что подобные технологии есть не только в Китае. Думаю, тем самым "бункерному деду" передали привет. Мол, такое оружие может быть не только у нас, но и у тех же американцев, британцев, французов. И они, в случае чего, пульнут так, что никакой бункер тебя не спасет.

Также надо понимать, что запуск ядерного оружия – это не команда одного человека. Это высокотехнологический процесс. Может ли произойти при этом сбой? Вполне вероятно…

Еще один момент. И глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, и руководитель Пентагона Ллойд Остин, и британский премьер Борис Джонсон уже высказались в стиле "хватит нас пугать ядерной дубинкой – у нас есть, чем ответить".

Ядерное оружие – тот самый фактор, когда Запад уже не сможет физически не вмешаться. Поскольку использование этого оружия Россией развяжет руки Северной Корее и Ирану. И США, Великобритании, ЕС придется максимально жестко реагировать на подобное путинское безумие. А именно вступлением в войну – и ударами по рф, возможно, не ядерными, но тактическими зарядами.

– Чем мир еще может помочь Украине, видя, что Россия не намерена останавливаться?

– Выиграть время… Сейчас объясню. В Рамштайне 26 апреля было принято эпохальное решение.

Там четко распредели, кто и как будет помогать Украине. У вас нет возможностей производственных, вы не можете помочь оружием? Дайте деньги – всё, что надо, закупит другая страна. Уже определены страны, которые будут помогать нам оружием (прежде всего, это США, Великобритания, Польша, Норвегия, возможно, более активно, чем ранее, — Франция, начала, наконец, подключаться Германия). Кто будет помогать гуманитаркой (продукты, медикаменты и так далее). Кто – топливом, кто – технологиями, кто – гражданскими авто. Кто (так или иначе) – экономически, в меру своих возможностей. Кто амуницией.

Есть те, кто борется за нас дипломатично, по всем фронтам. Есть те, кто убеждает другие страны более активно помогать Украине и давить на россию.

Алексей Резников на встрече с министрами обороны стран НАТО в Рамштайне

Есть те, кто логистически помогает. Давайте вспомним добрым словом Турцию, которая закрыла Черное море для военных кораблей. И это, поверьте, очень важная помощь.

У нас – много союзников. Но у нас проблемы со временем. Именно об этом говорил Милли в Рамштайне. О том, что Украине важно как можно быстрее предоставлять помощь. Здесь и сейчас. Ведь, в отличие от россии, у нас нет в бесконечных масштабах "пушечного мяса" – орков. У нас есть люди, которых мы уважаем, которых надо беречь. А для этого их нужно классно экипировать, обеспечить всем необходимым, чтобы мы рвали нечисть, пришедшую на нашу землю.

Продолжение интервью читайте в субботу, 7 мая.

По приказу путина российская армия напала на Украину 24 февраля – без объявления войны. Агрессор называет происходящее "специальной военной операцией".

В конце марта в Стамбуле украинская и российская делегации впервые, казалось бы, нащупали некие точки соприкосновения.

Но в итоге рф продолжила агрессию. Антикризисный советник главы Офиса президента и член украинской переговорной делегации Михаил Подоляк пояснил, почему в последнее время процесс переговоров с представителями рф приостановился.