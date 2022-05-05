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Битва за Донбасс: что у россиян пошло не так – анализ ситуации

Автор
Андрей Питонов Андрей Питонов
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путин не ожидал, что все пойдет настолько не по плану
путин не ожидал, что все пойдет настолько не по плану

Военные эксперты Георгий Тука и Денис Попович специально для "Телеграфа" назвали главные промашки путина в Украине

Идет 71-й день полномасштабного российского вторжения, девятый год войны и пятый день мая. Еще пару недель назад было анонсировано начало так называемой "Битвы за Донбасс" глобальных масштабов. Но, похоже, что-то у россиян опять пошло не так.

"Телеграф" вместе с экспертами разбирался, почему агрессор "буксует" на Донбассе, а также – почему планы россиян по выходу на админграницы Луганской и Донецкой областей могут пойти таким же прахом, как ранее блицкриг.

Агрессор нарвался на города-крепости

На 54-й день полномасштабного вторжения российских захватчиков, 18 апреля, российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. С такими заявлениями выступили в тот день президент Украины Владимир Зеленский, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Спустя два дня, 20 апреля, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник подтвердил, что российские военнослужащие начали полномасштабное сражение за Донбасс, надеясь захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Тогда же он уточнил, что изменения в ситуации на фронте зависят от того, как сильно ВСУ смогут поломать захватчикам планы насчет взятия наших воинов в "кольцо" и не только. При этом Мотузяник подчеркнул, что много украинских городов и сел стали настоящими "крепостями", которые помогают ВСУ и мешают врагу продвигаться вперед.

И это – один из факторов, почему россияне "забуксовали" – и вообще, и на Донбассе. К числу таких городов-крепостей можно отнести и Мариуполь, который, как отмечал всё тот же Мотузяник, принял на себя едва ли не всю мощь вражеского удара. И оттянул на себя огромные силы противника. Позволив ВСУ достичь позитивных результатов на ряде других оперативных направлений.

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука в комментарии "Телеграфу" отмечает:

"У всех на слуху Мариуполь, который практически стерт с лица земли. Но он настолько известен, лишь потому является самым крупным городом, уничтоженным россиянами на Донбассе. А ведь они точно так же снесли Волноваху, Попасную, Рубежное. У русских не остается иной тактики, кроме как стирать с лица земли целые города. Взять их штурмом они не могут. А потому попросту уничтожают, называя это "освобождением"… Ни наши западные партнеры, ни россияне явно не ожидали, что украинские власть, армия и народ будут оказывать такое сопротивление. Та же аналитика англичан, американцев за пару недель до начала войны была неутешительной для Украины".

Георгий Тука согласен с точкой зрения, что окружение, близкое к путину, весь этот период дезинформировало его об истинном положении дел в Украине. Как дезинформировали об этом и пропагандистские каналы всю рф. Рассказывая, что российские войска украинцы будут встречать с хлебом-солью, что за три дня вся наша страна будет в триколорах. Когда же агрессор столкнулся с реальностью – начал, мягко говоря, массово "отгребать". К чему точно не был готов.

Мотивация и утилизация

По мнению Георгий Туки, битва на Донбассе, которая проходит далеко не по сценарию оккупантов – лишь одна из страниц великой книги стойкости ВСУ.

"Я непосредственно общаюсь с батальонами и бригадами, которые воюют на Донбассе. Им очень тяжело. Обстрелы практически круглосуточные, в том числе ракетами, авиацией. Ведь воюет против нас уже открыто российская армия. Тем не менее, наши ребята стоят, держатся. Хоть и с неимоверными усилиями, и не всегда понятно, за счет каких ресурсов", – отмечает эксперт.

В апреле на руку украинским воинам во многом сыграла погода. Дожди снизили маневренные возможности противника, не позволили ему атаковать так и там, где хотелось бы. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко отмечал в середине апреля, что есть три отдельных фактора, которые постоянно мешают россиянам совершать полноценные атаки:

  1. не лучшие для наступления погодные условия;
  2. несогласованность действий между подразделениями оккупантов;
  3. паника и общая деморализация многих российских военных.

Данные о потерях, как их ни пытается скрыть рф, просачиваются в те же соцсети. И они резко отбивают желание "повоевать" в Украине.

При этом, согласно военной науке, силы атакующих должны в 3-5 раз превышать силы обороняющихся. Но пока накопить нужное количество "пушечного мяса" у страны-агрессора не получается. Хоть она и старается, "соскребая" пополнение по всей рф, проводя скрытую мобилизацию, привлекая наемников из ЧВК, а также иностранных вояк. Но такого рода "новобранцев", как и тех, что ранее массово мобилизовали в ОРДЛО, украинская армия быстро "утилизирует". Потому всё громче идут разговоры о том, что в рф могут объявить всеобщую мобилизацию.

С техникой тоже далеко не всё так хорошо, как хотелось бы агрессору. Но стягивание ее на Донбасс продолжается.

Как продолжаются и активные обстрелы, уничтожающие, прежде всего, гражданское население. Так, 3 мая российские оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод, убив по меньшей мере 10 человек, еще 15 получили ранения.

В данный момент на Донецком направлении основные усилия агрессора сосредоточены на попытках установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная (Луганская область) и на продвижении к Лиману и Славянску (Донецкая область).

Гранаты под колеса российской военной машины

И всё же россияне "буксуют" на Донбассе. И заметно.

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович так пояснил "Телеграфу" происходящее:

"Битва за Донбасс, которую, согласно заявлению президента Владимира Зеленского, россияне начали 18 апреля, разворачивается не так хорошо, как хотелось бы российскому командованию. Основные цели – как-то окружение и разгром украинской группировки ООС на Донбассе, выход на админграницы Донецкой и Луганской областей – не достигнуты. И вряд ли будут достигнуты, по крайней мере, в текущей ситуации".

По мнению военного обозревателя, связано это с тем, что направление и цели наступления были заранее известны украинскому командованию. То есть, части вооруженных сил рф наступали на заранее подготовленные позиции.

К тому же, как известно, именно на Донбассе сосредоточены наиболее закаленные в боях украинские воины. И именно здесь выстроены мощнейшие укрепления. Всё это, понятно, – те еще гранаты под колеса российской военной машины.

"К тому же, значительная часть российских сил, брошенная на Донбасс, состояла из подразделений, потрепанных в ходе Битвы за Киев. Поскольку ту битву россияне проиграли, состояние войск было далеким от идеального. В ближайшее время, если не произойдет чего-то совершенно неожиданного, нам стоит ждать постепенного замедления темпов наступления, которое и сейчас развивается очень тяжело. Лишь на отдельных участках россияне добились небольших тактических успехов, которые нельзя продать как победу", – резюмирует Денис Попович.

Добавим к этому современное вооружение, поступающее в Украину от западных партнеров.

По некоторым данным, свежие поставки то ли уже добрались до Донбасса, то ли вскоре окажутся там. Это тоже может поломать все кремлевские планы.

Плюс – имеем распорошение сил противника. Ведь россия воюет с нами не только на Донбассе. Она еще пытается "отжать" юг, не дает покоя Харьковщине.

Георгий Тука отмечает:

"Я не военный эксперт, не военный стратег. Но, с моей точки зрения, чем больше оккупанты сейчас отгребут в районах Херсона и Изюма (а от Харькова их уже потихоньку отодвигают, как ранее от Киева), чем ощутимее они там получит под дых, тем больше вероятности, что "спецоперация" рф окончательно захлебнется. И начнется спецоперация Украины по освобождению своей земли".

***

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш высказал "Телеграфу" мнение, что масштабной битвы за Донбасс избежать не удастся.

Более того, для Украины она – возможность обескровить противника, освободить территории и получить несколько лет мира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина не будет отказываться от территорий Донбасса, чтобы закончить военное вторжение российской армии. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Зеленский.

Теги:
#Россия #Война #Донбасс #Георгий Тука #Денис Попович
путин не ожидал, что все пойдет настолько не по плану
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