Оккупанты штурмуют два важных города на Донбассе: свежая карта боев

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Во вторник, 3 мая, на 69-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнению со 2 мая.

Карта боев в Украине за 3 мая

Карта боев в Украине за 2 мая

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы Харькова и близлежащих населенных пунктов.

На Изюмском направлении противник оказывал активное огневое влияние на подразделения наших войск.

На Донецком направлении основные усилия врага продолжают сосредотачиваться на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск.

Рубежное и Попасная на карте Украины

Лиман и Славянск на карте Украины

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не проводил. Продолжал обстрелы подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения.

Напомним, в Украине расширили возможности бойцов теробороны.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон вновь побеседовал с кровавым диктатором владимиром путиным.