Перед телефонным разговором с российским президентом, Макрон встретился с Николя Саркози

Во вторник, 3 мая, президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с кровавым диктатором путиным, с которым не разговаривал больше месяца.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

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Отмечается, что беседа продолжалась более двух часов. Как сообщает издание Медуза, путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах.

Кроме того кровавый диктатор, как передает издание, "изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями", а также то, что "российская сторона по-прежнему открыта к диалогу".

Интересно, что через неделю после своего переизбрания на президентский пост, и перед разговором с путиным Макрон тайно принял в Елисейском дворце экс-главу французского государства Николя Саркози. Об этом пишет газета Figaro.

Сама встреча состоялась утром, а содержание разговора нынешнего и бывшего президента Франции остается конфиденциальным.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Макроном по телефону 30 апреля. В телефонном разговоре президент Франции пообещал Зеленскому "усилить поддержку Украины в оборонном вооружении и в гуманитарной помощи".