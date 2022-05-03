Макрон спустя 35 дней опять созвонился с путиным: о чем говорили
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Перед телефонным разговором с российским президентом, Макрон встретился с Николя Саркози
Во вторник, 3 мая, президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с кровавым диктатором путиным, с которым не разговаривал больше месяца.
Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
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Отмечается, что беседа продолжалась более двух часов. Как сообщает издание Медуза, путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах.
Кроме того кровавый диктатор, как передает издание, "изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями", а также то, что "российская сторона по-прежнему открыта к диалогу".
Интересно, что через неделю после своего переизбрания на президентский пост, и перед разговором с путиным Макрон тайно принял в Елисейском дворце экс-главу французского государства Николя Саркози. Об этом пишет газета Figaro.
Сама встреча состоялась утром, а содержание разговора нынешнего и бывшего президента Франции остается конфиденциальным.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Макроном по телефону 30 апреля. В телефонном разговоре президент Франции пообещал Зеленскому "усилить поддержку Украины в оборонном вооружении и в гуманитарной помощи".
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