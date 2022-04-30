Укр

Зеленский поговорил с Макроном по телефону: что известно

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Эммануэль Макрон Новость обновлена 30 апреля 2022, 15:05
Эммануэль Макрон

Президент Франции пообещал усилить помощь Украине в войне с россией

Єммануєль Макрон, победивший на президентских выборах, в субботу, 30 апреля, в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пообещал "усилить поддержку Украины в оборонном вооружении и в гуманитарной помощи".

Об этом стало известно изданию BFMTV из подтвержденных источников.

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Напомним, что украинские военнослужащие проходят военные учения в странах Европы, в ходе которых американские инструкторы показывают им, как применять отдельные виды вооружения, которое будет предоставлено Украине в новом пакете помощи. Глава Минобороны Алексей Резников отметил, что учебные программы масштабированы на технику и вооружение, на которое в Украине пока нет политических решений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США поддержали вариант с ленд-лизом для Украины, в рамках которого Вашингтон увеличит объемы поставляемого Киеву вооружения. Подробнее о том, что такое ленд-лиз, можно прочесть в нашем пояснительном материале.

Теги:
#Украина #Война #Владимир Зеленский #Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Новости Европы
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