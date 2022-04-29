В США рассказали, где и как тренируют украинских военных: подробности

Одна из тренировочных баз находится в Германии

Украинские военнослужащие проходят военные учения в Германии и других странах Европы, в ходе которых американские инструкторы показывают им, как применять отдельные виды вооружения, которое будет предоставлено Украине в новом пакете помощи.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом во время брифинга в пятницу, 29 апреля, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"Эти тренировки проходят в Германии, в других местах Европы, они являются прямой поддержкой в рамках недавних пакетов помощи со стороны США, разработанных на помощь Украине", — сообщил Кирби.

Представитель Пентагона отметил, что США не будут проводить такие тренировки на территории Украины. Однако рассматривается возможность проводить их виртуально, чтобы инструкторы находились вне Украины, а украинские солдаты в Украине.

Кирби добавил, что в поддержку Вооруженных сил Украины американские власти с начала 2021 года направили 4,3 млрд долларов.

Напомним, что об овладении украинскими военными оружиями Запада говорил глава Минобороны Алексей Резников. Он отметил, что учебные программы масштабированы на технику и вооружение, на которое в Украине пока нет политических решений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США поддержали вариант с ленд-лизом для Украины, в рамках которого Вашингтон увеличит объемы поставляемого Киеву вооружения. Подробнее о том, что такое ленд-лиз, можно прочесть в нашем пояснительном материале.