Россияне застопорились, но пытаются сделать "котел": свежие карты боев в Украине

Враги активизировались на юге страны

Российские авиаудары по транспортной системе и инфраструктурным объектам в Украине могли быть направлены на попытку лишить нашу страну помощи запада. У россии — не получилось, как и с продвижением на востоке Украины.

Как отмечают специалисты The Institute for the Study of War, за минувшие сутки россиянам не удалось продвинуться вперед. Специалисты сомневаются, что план росармии по окружению Сил обороны Украины в окрестностях Рубежного реализуем войсками врага южнее Изюма.

Кроме того, что росвойска не продвинулись юго-восточнее Изюма, у них не выходят операции западнее Донецко-Луганской оси. Эти операции, вероятно, планировали объединиться к западу от Лимана, Славянска, Краматорска. В частично оккупированном Мариуполе россиянам удалось проникнуть на "Азовсталь", а на юге они безуспешно пытаются контратаковать.

Исследователи изменили подход к разделению операций. Серьезнейшие бои по прежнему происходят на востоке, главным усилием росармии выделили попытку окружить украинских защитников в котле между трассой Изюм-Славянск и линией фронта Кременная — Рубежное — Попасная в Луганске.

Карта боевых действий в Украине на 5 мая

Восток Украины

Армия рф из Изюма пытается продвинуться в сторону Лимана, Славянска и Краматорска для окружения украинских сил, при этом они "забуксовали" из-за сопротивления армии Украины. Наши защитники угрожают наземным коммуникациям оккупантов с Изюмом, например, разбив колонну снабжения. Отмечается, что на юг и запад от Изюма идут интенсивные обстрелы, мог пострадать понтонный мост ВСУ в Протопоповке.

Окрестности Лимана: Ямполь под артиллерийскими и ракетными ударами, но его вряд ли удалось захватить. В 15 км к северу от Лимана россияне продвинулись в сторону села Шандриголове.

В Попасной и Рубежном ситуация очень сложная — идут бои, у жителей заканчивается питьевая вода и еда.

Карта боевых действий на востоке Украины на 5 мая

Мариуполь

Россиянам удалось проникнуть на территорию предприятия "Азовсталь". Идут ожесточенные бои — провести туда врага смог предатель среди сотрудников завода. В городе усиливается гнет оккупантов, которые хотят с помпой отпраздновать 9 мая.

Карта боевых действий в Мариуполе на 5 мая

Харьков

Хоть Харьков и остается местом сдерживания части украинских войск, россиян здесь успешно контратакуют. Продвижение на 40 км в сторону Старого Салтова подтверждено. Город и пригороды остаются под артиллерийскими и авиаобстрелами.

Карта боевых действий вокруг Харькова на 5 мая

В сети также появилось видео, как менялась зона оккупации вокруг Харькова. Отметим, что до подтверждения Генштабом ВСУ последние данные в карту не включены.

Южный фронт

В Херсонской области усилились обстрелы, а в сторону Запорожья росармия пыталась наступать. Район Новоселки Донецкой области и Орехова Запорожской штурмовали, но безуспешно. Вероятная цель — продвинуться к трассе от Донецка в Запорожье. Линии снабжения россиян обстреливает украинская артиллерия. На Херсонщине обстрелы росармия усилила на юго-западе и северо-востоке. Враг пытался выдвинуться на Князевку, Малую Шестерню и Нововознесенское в сторону Николаевской и Днепропетровской областей.

Карта боевых действий на юге Украине на 5 мая

Северо-восточнее Украины в Беларуси начались масштабные "учения". Исследователи считают, что Беларусь в войну не вступит. Тем временем с другой стороны границы, в Приднестровье, началось нагнетание ситуации.

Часть Украины остается под оккупацией врага. Как ранее писал "Телеграф", это произошло из-за того, что российские войска превосходили в численности украинские в 15 раз.