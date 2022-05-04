Новые "учения"? В Беларуси заметили подозрительную активность ракетных войск

Точка назначения войск не сообщается

В Беларуси снова активизировались вооруженные силы. Кроме выполнения заданий по прикрытию участков на границе с Украиной в Брестской и Гостомельской областях, отмечены дополнительные передвижения военных частей по стране.

Согласно данным Генштаба Вооруженных сил Украины, перемещается один ракетный дивизион.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Как сообщили в Генштабе — дивизион из состава 465-й ракетной бригады вооруженных сил Беларуси перемещается из пункта постоянной дислокации в район назначения. Якобы цель — проверить готовность выполнения задач по назначению.

В то же время на Волынском и Полесском направлениях активных действий не обнаружено и нет признаков формирования групп наступления.

Согласно данным из открытых источников, дивизион — это формирование, аналогичное батальону. Он обычно состоит из штаба, управленческих подразделений и от 2 до 4 стартовых батарей для ракет.

В Минобороны Беларуси заявили, что проводят "внезапную проверку" и отрабатывают приведение в боеготовность, марши и выполнение задач армии. В заявлении сказано, что военные будут действовать на незнакомых участках в условиях быстро меняющейся обстановки. Они заявили, что "проверка" не несет угрозы соседним странам.

Ранее "Телеграф" уже писал, что Беларусь является открытым союзником россии в войне против Украины, но не вступала в боевые действия. Пока страна предоставляла свои военные и инфраструктурные мощности для вторжения, в частности — для переброски техники и лечения российских солдат.

Отметим, эксперты разделились во мнении, вступит ли Беларусь в войну. Если россия будет слабеть или завязнет, Беларусь может повести свою игру. Втянуться в войну страна может, если россия достигнет каких-либо успехов.